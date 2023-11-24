«Это бесмысленно!». Студенты фактультета VŠE больше не будут защищать бакалаврские дипломы

Нынешняя форма обучения, по крайней мере в том виде, в котором она действует в Чехии, вызывает много нареканий. Одни говорят, что она слишком сильно подталкивает студентов к пассивности, другие жалуются на акцент на тестах или заучивании энциклопедических фраз. Однако распространение искусственного интеллекта, а точнее, таких продвинутых чат-ботов, как ChatGPT, начинает влиять на самую серьезную часть обучения в университете — письменную работу. Факультет FPH в Праге решил ответить на это интересным образом: он отменит традиционную бакалаврскую работу.



Когда в конце 2022 года ChatGPT стал доступен широкой публике, это, по сути, стало началом революции. Онлайновый инструмент, внешне очень похожий на поисковую систему в интернете, по запросу или команде может за считанные секунды генерировать целые страницы текста. А в перспективе и целую бакалаврскую работу. В то время как многие другие учебные заведения внедряют различные системы идентификации текстов, сгенерированных подобным образом, на факультете бизнеса и экономики Экономического университета пришли к выводу, что подобные усилия излишни. Те, кто начнет учиться в следующем осеннем семестре, не представят через три года выпускную дипломную работу в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.



«При хорошо управляемых запросах искусственный интеллект может создать значительную часть бакалаврской работы», — пояснил серверу E15 декан факультета Йиржи Гнилица. Новая реальность не означает, что работа студентов исчезнет. Скорее, им придется проявлять больше инициативы.



На смену бакалаврской работе придет упомянутый выше бакалаврский проект. Он должен включать в себя, например, профессиональную стажировку за рубежом и подробный отчет о ней, участие в исследовательском проекте на факультете или собственный предпринимательский проект. Главная идея заключается в том, чтобы в результате получился наглядный труд студента. В то же время может быть усилен аспект практического применения полученных знаний.



Вскоре после того, как ChatGPT стал доступен широкой публике, стали появляться и инструменты для выявления его работы. Например, Англо-американский университет в Праге или Карлов университет используют американский Turnitin, другие более известные альтернативы — Copyleaks’ AI Content Detector или Hive AI Detector. Экономический университет также рассматривал возможность их использования, но в итоге отказался от этой идеи. Детекторы часто ненадежны: с одной стороны, они не могут правильно идентифицировать сгенерированный текст, с другой стороны, они иногда помечают оригинальные тексты, написанные человеком, как плагиат.



Сдача работ, в которые сами студенты внесли незначительный вклад, — явление не новое. Уже давно некоторые пользуются услугами агентств или частных лиц, которые за определенную плату напишут текст на заданную тему. В таких случаях выявить неоригинальность работы бывает значительно сложнее. Однако появление чат-ботов сделало этот вид «мошенничества» гораздо более доступным и простым. Зайти на сайт значительно проще, чем обращаться в агентство и взаимодействовать с другими людьми.



Однако сам факт того, что бакалаврская работа может быть в значительной степени или полностью сгенерирована чат-ботом, не является единственной причиной для отмены. Как отмечает в интервью Forbes Йиржи Хнилица из Университета экономики, распространение ChatGPT и подобных ему инструментов стало скорее толчком к тому, чтобы начать реализовывать на практике долгосрочную стратегию факультета по оптимизации обучения. Практический аспект бакалаврских проектов также должен стать средством повышения вовлеченности студентов.



Факультет не стремится полностью запретить использование чат-ботов. «Очевидно, что при написании работ можно будет использовать искусственный интеллект, и мы открыты для этого», — говорит Хнилица. «Запрещать это было бы так же нелепо, как, например, запрещать поисковую систему Google», — добавляет он. Вместо этого он хочет, чтобы студенты этично использовали искусственный интеллект для расширения своих возможностей, используя для этого вновь созданные стандарты цитирования.



Аналогичное изменение подхода коснется и магистрантов, однако они по-прежнему будут обязаны представлять традиционную дипломную работу. Во-первых, этого требует чешское законодательство, а во-вторых, такие тексты обычно требуют теоретических знаний, которые чат-бот не может полностью заменить.