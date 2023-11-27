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На платные версии Facebook и Instagram в Европе поступила жалоба
28 ноября 2023
16:30
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Некоммерческая организация NOYB подала жалобу в Австрийское управление по защите данных на решение американской компании Meta Platforms запустить в Европе платные версии социальных сетей Facebook и Instagram без показа рекламы. В своем сегодняшнем заявлении организация утверждает, что пользователи вынуждены платить, чтобы сохранить свое «фундаментальное право на защиту данных».
Meta объявила о запуске платных версий сервисов в качестве альтернативы сервисам без рекламы в октябре. Компания сообщила Reuters, что этот шаг соответствует правилам Европейского союза, согласно которым пользователи должны иметь возможность решать, могут ли их личные данные собираться и использоваться для целевой рекламы. Компания установила ежемесячную абонентскую плату в размере 9,99 евро (около 243 чешских крон) для пользователей веб-браузеров и 12,99 евро (около 316 чешских крон) для пользователей смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.
Организация NOYB, основанная австрийским активистом Максом Шремсом, считает, что практика Meta не соответствует требованию ЕС о добровольном согласии на сбор данных и целевую рекламу. «Meta вводит противоположность действительно свободному выбору», — говорится в заявлении компании. По ее данным, только часть пользователей хочет получать персонализированную рекламу, но почти все согласны на нее, если в противном случае им придется платить за услугу.
Организация предупреждает, что если позволить Meta использовать свой подход, конкуренты вскоре начнут его копировать. «Учитывая, что на среднем телефоне установлено 35 приложений, защита конфиденциальности вскоре может стоить около 8 815 евро (примерно 215 000 крон) в год», — пишет организация.
NOYB требует от Австрийского управления по защите данных принять оперативные меры, чтобы остановить новую практику Meta. Она также предлагает оштрафовать компанию, чтобы удержать конкурентов от копирования ее практики.
Организация NOYB, основанная австрийским активистом Максом Шремсом, считает, что практика Meta не соответствует требованию ЕС о добровольном согласии на сбор данных и целевую рекламу. «Meta вводит противоположность действительно свободному выбору», — говорится в заявлении компании. По ее данным, только часть пользователей хочет получать персонализированную рекламу, но почти все согласны на нее, если в противном случае им придется платить за услугу.
Организация предупреждает, что если позволить Meta использовать свой подход, конкуренты вскоре начнут его копировать. «Учитывая, что на среднем телефоне установлено 35 приложений, защита конфиденциальности вскоре может стоить около 8 815 евро (примерно 215 000 крон) в год», — пишет организация.
NOYB требует от Австрийского управления по защите данных принять оперативные меры, чтобы остановить новую практику Meta. Она также предлагает оштрафовать компанию, чтобы удержать конкурентов от копирования ее практики.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM