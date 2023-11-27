Как выглядит новый «Портал гражданина» в Чехии? Появилась масса полезных функций





С понедельника новый дизайн увидели пользователи «Портала гражданина», которых уже около миллиона. Он включает в себя гораздо больше функций, чем те, к которым привыкли пользователи. В самом верху интерфейс с различными категориями, подобно веб-браузерам или электронным магазинам. Можно выбрать, по каким темам искать: «бизнесмен», «водитель», «здравоохранение», «города и поселки».



Всего на одном портале доступно 600 услуг, то есть в одном месте можно получить выписку из системы баллов, выписку из земельной книги, есть услуги портала «Мои налоги» или Чешского управления социального обеспечения. «В прошлом портал был громоздким, сложным в использовании и не слишком удобным. Поэтому мы решили создать новую форму, которая будет не только наглядной, но и функциональной», — говорит Иван Бартош, заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации. Государство запустило новый портал для граждан Чехии. Он призван объединить все основные функции, которые чаще всего нужны простому обывателю. При создании нового дизайна Агентство цифровых технологий и информации вдохновлялось онлайн-магазинами и электронной почтой, которые обычно наиболее удобны для пользователей.С понедельника новый дизайн увидели пользователи «Портала гражданина», которых уже около миллиона. Он включает в себя гораздо больше функций, чем те, к которым привыкли пользователи. В самом верху интерфейс с различными категориями, подобно веб-браузерам или электронным магазинам. Можно выбрать, по каким темам искать: «бизнесмен», «водитель», «здравоохранение», «города и поселки».Всего на одном портале доступно 600 услуг, то есть в одном месте можно получить выписку из системы баллов, выписку из земельной книги, есть услуги портала «Мои налоги» или Чешского управления социального обеспечения. «В прошлом портал был громоздким, сложным в использовании и не слишком удобным. Поэтому мы решили создать новую форму, которая будет не только наглядной, но и функциональной», — говорит Иван Бартош, заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации.



Одной из главных проблем оригинального портала была сложная навигация. Новый дизайн учитывает эту проблему и теперь должен служить примером для всех органов власти по созданию веб-интерфейса. Например, помимо самой навигации, теперь будет проще работать с «датовой схранкой». Она появилась в правом верхнем углу и будет работать по принципу электронного почтового ящика. Это значит, что вы будете видеть папку «Входящие», непрочитанные уведомления и так далее. Между двумя «датовыми схранками» можно будет легко переключаться.



В будущем на портал должны быть добавлены, например, электронные документы. Вопрос о добавлении цифрового водительского удостоверения или удостоверения личности на портал гражданина будет рассмотрен в первой половине следующего года. «Главная идея заключается в том, что портал экономит деньги людей и государства. Многим людям нужно что-то сделать, и мы хотим, чтобы они знали, что это можно сделать онлайн, причем во многих случаях, например при получении различных справок, это бесплатно», — добавил Бартош.



В будущем сервис может включать в себя доступ к базе DROZD Министерства иностранных дел, где люди могут регистрироваться во время поездок за границу, чтобы государство могло их найти, если что-то случится. Там же должна быть выписка из реестра удостоверений личности и паспортов. Также человек должен иметь возможность получать уведомления о смене своей балльной системы. Это, кстати, тоже есть на новом Портале гражданина, и вы можете настроить уведомления о том, что вам нужно.



«Одна из основных вещей, которую мы хотим сделать, — это реестр представительств. По сути, это цифровые доверенности, в которых я смогу уполномочить кого-то вести дела с властями от моего имени», — рассказал CzechCrunch Мартин Месршмид, директор Агентства цифровых технологий и информации. Услуга будет использоваться, например, для передачи автомобиля: людям не придется обращаться в органы власти. Функция будет управляться только через Портал гражданина и будет работать таким образом, что один человек отправит доверенность через портал, а кто-то на другой стороне получит ее. «Это большая инфраструктурная вещь, отдельный реестр, но он будет контролироваться через портал гражданина», — добавил Месршмид.



Второе, над чем работает Агентство цифровых и информационных технологий, — это поправки к Закону о цифровых услугах, которые позволят подтверждать цифровые действия или давать разрешение на использование данных. «Другими словами, гражданин будет иметь право делиться своими данными с другими органами власти, когда он даст на это разрешение, другие органы власти смогут обращаться к данным пользователя, чтобы ему самому не приходилось снова и снова подтверждать одну и ту же информацию», — сказал Месршмид.



В то же время планируется увеличить хранилище данных, а также период, в течение которого отчеты автоматически архивируются, с 90 дней до, возможно, года. Но в первую очередь необходимо провести редизайн приложения, так как нынешний дизайн касается только веб-браузера. Пользователи должны увидеть новое приложение к концу года.