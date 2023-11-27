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Как выглядит новый «Портал гражданина» в Чехии? Появилась масса полезных функций
28 ноября 2023
21:00
285
Получить выписку из земельного кадастра или узнать водительские штрафные баллы можно в несколько кликов бесплатно. Новый «Портал гражданина» обладает множеством функций. Он должен стать пропуском в цифровой мир, в котором общение с властями станет более чем простым.
Государство запустило новый портал для граждан Чехии. Он призван объединить все основные функции, которые чаще всего нужны простому обывателю. При создании нового дизайна Агентство цифровых технологий и информации вдохновлялось онлайн-магазинами и электронной почтой, которые обычно наиболее удобны для пользователей.
С понедельника новый дизайн увидели пользователи «Портала гражданина», которых уже около миллиона. Он включает в себя гораздо больше функций, чем те, к которым привыкли пользователи. В самом верху интерфейс с различными категориями, подобно веб-браузерам или электронным магазинам. Можно выбрать, по каким темам искать: «бизнесмен», «водитель», «здравоохранение», «города и поселки».
Всего на одном портале доступно 600 услуг, то есть в одном месте можно получить выписку из системы баллов, выписку из земельной книги, есть услуги портала «Мои налоги» или Чешского управления социального обеспечения. «В прошлом портал был громоздким, сложным в использовании и не слишком удобным. Поэтому мы решили создать новую форму, которая будет не только наглядной, но и функциональной», — говорит Иван Бартош, заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации.
С понедельника новый дизайн увидели пользователи «Портала гражданина», которых уже около миллиона. Он включает в себя гораздо больше функций, чем те, к которым привыкли пользователи. В самом верху интерфейс с различными категориями, подобно веб-браузерам или электронным магазинам. Можно выбрать, по каким темам искать: «бизнесмен», «водитель», «здравоохранение», «города и поселки».
Всего на одном портале доступно 600 услуг, то есть в одном месте можно получить выписку из системы баллов, выписку из земельной книги, есть услуги портала «Мои налоги» или Чешского управления социального обеспечения. «В прошлом портал был громоздким, сложным в использовании и не слишком удобным. Поэтому мы решили создать новую форму, которая будет не только наглядной, но и функциональной», — говорит Иван Бартош, заместитель премьер-министра по вопросам цифровизации.
Одной из главных проблем оригинального портала была сложная навигация. Новый дизайн учитывает эту проблему и теперь должен служить примером для всех органов власти по созданию веб-интерфейса. Например, помимо самой навигации, теперь будет проще работать с «датовой схранкой». Она появилась в правом верхнем углу и будет работать по принципу электронного почтового ящика. Это значит, что вы будете видеть папку «Входящие», непрочитанные уведомления и так далее. Между двумя «датовыми схранками» можно будет легко переключаться.
В будущем на портал должны быть добавлены, например, электронные документы. Вопрос о добавлении цифрового водительского удостоверения или удостоверения личности на портал гражданина будет рассмотрен в первой половине следующего года. «Главная идея заключается в том, что портал экономит деньги людей и государства. Многим людям нужно что-то сделать, и мы хотим, чтобы они знали, что это можно сделать онлайн, причем во многих случаях, например при получении различных справок, это бесплатно», — добавил Бартош.
В будущем сервис может включать в себя доступ к базе DROZD Министерства иностранных дел, где люди могут регистрироваться во время поездок за границу, чтобы государство могло их найти, если что-то случится. Там же должна быть выписка из реестра удостоверений личности и паспортов. Также человек должен иметь возможность получать уведомления о смене своей балльной системы. Это, кстати, тоже есть на новом Портале гражданина, и вы можете настроить уведомления о том, что вам нужно.
«Одна из основных вещей, которую мы хотим сделать, — это реестр представительств. По сути, это цифровые доверенности, в которых я смогу уполномочить кого-то вести дела с властями от моего имени», — рассказал CzechCrunch Мартин Месршмид, директор Агентства цифровых технологий и информации. Услуга будет использоваться, например, для передачи автомобиля: людям не придется обращаться в органы власти. Функция будет управляться только через Портал гражданина и будет работать таким образом, что один человек отправит доверенность через портал, а кто-то на другой стороне получит ее. «Это большая инфраструктурная вещь, отдельный реестр, но он будет контролироваться через портал гражданина», — добавил Месршмид.
Второе, над чем работает Агентство цифровых и информационных технологий, — это поправки к Закону о цифровых услугах, которые позволят подтверждать цифровые действия или давать разрешение на использование данных. «Другими словами, гражданин будет иметь право делиться своими данными с другими органами власти, когда он даст на это разрешение, другие органы власти смогут обращаться к данным пользователя, чтобы ему самому не приходилось снова и снова подтверждать одну и ту же информацию», — сказал Месршмид.
В то же время планируется увеличить хранилище данных, а также период, в течение которого отчеты автоматически архивируются, с 90 дней до, возможно, года. Но в первую очередь необходимо провести редизайн приложения, так как нынешний дизайн касается только веб-браузера. Пользователи должны увидеть новое приложение к концу года.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM