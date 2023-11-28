Обзор годовых зарплат по Европе

Анастасия Князева 29 ноября 2023 19:00 723

Трудовое законодательство Европейского союза считается одним из самых строгих в мире из-за высоких требований к условиям труда и защите прав работников. Однако, несмотря на эти стандарты, в разрезе заработных плат существует значительное разнообразие, которое определяется экономическими факторами, уровнем спроса на рабочую силу, инфляцией и другими переменными.