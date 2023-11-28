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Обзор годовых зарплат по Европе

Анастасия Князева
29 ноября 2023
19:00
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Трудовое законодательство Европейского союза считается одним из самых строгих в мире из-за высоких требований к условиям труда и защите прав работников. Однако, несмотря на эти стандарты, в разрезе заработных плат существует значительное разнообразие, которое определяется экономическими факторами, уровнем спроса на рабочую силу, инфляцией и другими переменными.
Согласно информации, предоставленной Euronews, среднегодовая зарплата в странах ЕС варьировалась в 2022 году от 106,8 тыс. евро в Швейцарии, где процветает банковский сектор, до 12,9 тыс. евро в Болгарии, сталкивающейся с проблемой низких заработных плат и массовым оттоком трудоспособного населения.
Секторы занятости с самыми высокими зарплатами в Европе включают финансы, страхование, электроэнергетику, добычу полезных ископаемых, информационные технологии, розничную торговлю и образование. В то время как административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство остаются наименее высокооплачиваемыми отраслями. Эта разница подчеркивает важность экономической стабильности и развития для обеспечения достойного уровня жизни работников в различных странах Европы.

Лидеры по уровню заработной платы в Европе, согласно данным Евростата:

  • Швейцария (106 тыс. евро в год)
  • Исландия (82 тыс. евро в год)
  • Люксембург (79 тыс. евро в год)
  • Норвегия (74 тыс. евро в год)
  • Бельгия (70 тыс. евро в год)

Среди стран с самыми низкими годовыми заработками в ЕС в 2022 году:

  • Болгария (13 тыс. евро в год)
  • Румыния (14,5 тыс. евро в год)
  • Хорватия (17,8 тыс. евро в год)
  • Польша (18,1 тыс. евро в год)
  • Венгрия (18,3 тыс. евро в год)

Подробности на графиках:
Чехия Европа зарплата

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