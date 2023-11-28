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Обзор годовых зарплат по Европе
29 ноября 2023
19:00
723
Трудовое законодательство Европейского союза считается одним из самых строгих в мире из-за высоких требований к условиям труда и защите прав работников. Однако, несмотря на эти стандарты, в разрезе заработных плат существует значительное разнообразие, которое определяется экономическими факторами, уровнем спроса на рабочую силу, инфляцией и другими переменными.
Согласно информации, предоставленной Euronews, среднегодовая зарплата в странах ЕС варьировалась в 2022 году от 106,8 тыс. евро в Швейцарии, где процветает банковский сектор, до 12,9 тыс. евро в Болгарии, сталкивающейся с проблемой низких заработных плат и массовым оттоком трудоспособного населения.
Секторы занятости с самыми высокими зарплатами в Европе включают финансы, страхование, электроэнергетику, добычу полезных ископаемых, информационные технологии, розничную торговлю и образование. В то время как административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство остаются наименее высокооплачиваемыми отраслями. Эта разница подчеркивает важность экономической стабильности и развития для обеспечения достойного уровня жизни работников в различных странах Европы.
Лидеры по уровню заработной платы в Европе, согласно данным Евростата:
Секторы занятости с самыми высокими зарплатами в Европе включают финансы, страхование, электроэнергетику, добычу полезных ископаемых, информационные технологии, розничную торговлю и образование. В то время как административное обеспечение, гостиничный бизнес и строительство остаются наименее высокооплачиваемыми отраслями. Эта разница подчеркивает важность экономической стабильности и развития для обеспечения достойного уровня жизни работников в различных странах Европы.
Лидеры по уровню заработной платы в Европе, согласно данным Евростата:
- Швейцария (106 тыс. евро в год)
- Исландия (82 тыс. евро в год)
- Люксембург (79 тыс. евро в год)
- Норвегия (74 тыс. евро в год)
- Бельгия (70 тыс. евро в год)
Среди стран с самыми низкими годовыми заработками в ЕС в 2022 году:
- Болгария (13 тыс. евро в год)
- Румыния (14,5 тыс. евро в год)
- Хорватия (17,8 тыс. евро в год)
- Польша (18,1 тыс. евро в год)
- Венгрия (18,3 тыс. евро в год)
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM