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Чехи инвестируют в украинский стартап, благодаря которому компании управляют данными на картах Google и Facebook

Анастасия Князева
29 ноября 2023
20:00
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Чешский фонд Presto Ventures снова инвестирует в Украину, поддерживая Getpin, стартап с более чем 100 клиентами по всему региону.
Он помогает компаниям, имеющим сеть филиалов, таким как банки, логистические компании или розничная торговля, автоматизировать и управлять своим онлайн-представительством на сторонних платформах, таких как Google Maps, OpenStreetMap, Facebook и других. В результате украинский стартап Getpin улучшает пользовательский опыт, повышает удовлетворенность клиентов, а значит, увеличивает доход и повышает уровень лояльности клиентов. В его потенциал верят и чехи. Ознакомьтесь с кратким обзором новой инвестиции в стартап.

Проинвестированный стартап: Getpin

Кто инвестирует: Presto Ventures

Сколько и в каком этапе: $400 000 (девять миллионов крон) в начальном раунде.

Чем занимается стартап: Getpin разрабатывает технологическую платформу, которая позволяет клиентам синхронизировать информацию о бизнесе и отзывы клиентов в различных онлайн-сервисах, таких как Google Business Profile, Bing Places for Business, Apple Business Connect и Facebook Graph API. В результате клиенты отмечают увеличение посещаемости своих заведений (как минимум на 30 %), улучшение результатов в поисковых системах и автоматизацию бизнес-процессов по проверке, обработке и анализу отзывов и запросов пользователей.

Штаб-квартира стартапа: Украина

Основатели: Владимир Лещенко, имеющий более чем шестнадцатилетний опыт работы в сфере разработки продуктов и цифрового маркетинга.

Размер стартапа: У Getpin более сотни клиентов в странах Центральной и Восточной Европы, в Польше, например, второй по величине банк Pekao. Его команда состоит из двадцати семи человек в Украине, Польше, Германии, Испании и Румынии.

Почему это интересно: «Владимир — невероятно целеустремленный основатель, который намерен обеспечить успех Getpin несмотря ни на что. Мы видели, как он эффективно преодолевал трудности, связанные с пандемиями и развязыванием войны. Устойчивое развитие продукта в таких сложных условиях и его успешная экспансия за пределы Украины убедили нас поддержать его масштабирование», — комментирует партнер Presto Ventures Роман Новачек.

Планы использования инвестиций: Масштабирование продукта на другие страны Центральной и Восточной Европы и Латинской Америки.
Чехия Украина инвестиции

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