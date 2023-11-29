ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Кинопиратство снижается, но ущерб исчисляется сотнями миллионов
1 декабря 2023
15:00
238
Количество скачиваний пиратских копий фильмов и музыки уменьшается благодаря растущей доступности платных потоковых сервисов. Тем не менее Ассоциация коммерческих телевизионных вещателей в этом году оценила ущерб, нанесенный производителям контента пиратскими копиями, в сотни миллионов крон. В настоящее время платными видеоуслугами пользуются около 2,8 млн человек, что на миллион больше, чем три года назад. В среднем люди платят за них 330 крон в месяц. Таковы данные медиапредставителя Atmedia.
Благодаря интернет-телевидению, позволяющему легко и легально просматривать фильмы и шоу, мотивация к нелегальному скачиванию аудиовизуальных произведений снижается с каждым годом, считает Ян Шёппель, руководитель отдела маркетинга компании Telly. «Многие фильмы можно даже приобрести в различных цифровых архивах, за исключением действительно редких лент, которые могут быть недоступны для легального скачивания», — говорит Шёппель.
Еще больше снизит пиратство прекращение обмена файлами на сайте онлайн-хранилища Ulož.to с декабря. Именно Ulož.to массово использовался благодаря удобству и доступности скачивания нелегального контента. «Для пользователей, желающих скачать пиратские копии, по-прежнему существует ряд возможностей, но с изменениями на Ulož.to они станут гораздо более ограниченными. В отличие от альтернатив, Ulož.to легко доступен даже для пользователей, которые не очень хорошо знакомы с технологиями», — сказал Чешскому агентству новостей Давид Слижек, главный редактор специализированного сервера Lupa.cz.
С декабря сервис Ulož.to не позволит скачивать файлы, которые пользователи не загрузили самостоятельно. Теперь пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище. Файлами нельзя будет поделиться публично или по ссылке. Изменения были вызваны новым Законом о цифровых услугах (DSA), Положением о едином цифровом рынке, которое всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в ЕС.
В связи с новой европейской директивой интернет-платформа Hellspy, которая использовалась для обмена файлами в интернете, уже прекратила свою работу на внутреннем рынке в апреле этого года.
Еще больше снизит пиратство прекращение обмена файлами на сайте онлайн-хранилища Ulož.to с декабря. Именно Ulož.to массово использовался благодаря удобству и доступности скачивания нелегального контента. «Для пользователей, желающих скачать пиратские копии, по-прежнему существует ряд возможностей, но с изменениями на Ulož.to они станут гораздо более ограниченными. В отличие от альтернатив, Ulož.to легко доступен даже для пользователей, которые не очень хорошо знакомы с технологиями», — сказал Чешскому агентству новостей Давид Слижек, главный редактор специализированного сервера Lupa.cz.
С декабря сервис Ulož.to не позволит скачивать файлы, которые пользователи не загрузили самостоятельно. Теперь пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище. Файлами нельзя будет поделиться публично или по ссылке. Изменения были вызваны новым Законом о цифровых услугах (DSA), Положением о едином цифровом рынке, которое всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в ЕС.
В связи с новой европейской директивой интернет-платформа Hellspy, которая использовалась для обмена файлами в интернете, уже прекратила свою работу на внутреннем рынке в апреле этого года.
Комментарии:
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
30 НОЯБРЯ 2023
21:00
873
29 НОЯБРЯ 2023
19:00
2240
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
17:30
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM