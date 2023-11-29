Кинопиратство снижается, но ущерб исчисляется сотнями миллионов

Благодаря интернет-телевидению, позволяющему легко и легально просматривать фильмы и шоу, мотивация к нелегальному скачиванию аудиовизуальных произведений снижается с каждым годом, считает Ян Шёппель, руководитель отдела маркетинга компании Telly. «Многие фильмы можно даже приобрести в различных цифровых архивах, за исключением действительно редких лент, которые могут быть недоступны для легального скачивания», — говорит Шёппель.



Еще больше снизит пиратство прекращение обмена файлами на сайте онлайн-хранилища Ulož.to с декабря. Именно Ulož.to массово использовался благодаря удобству и доступности скачивания нелегального контента. «Для пользователей, желающих скачать пиратские копии, по-прежнему существует ряд возможностей, но с изменениями на Ulož.to они станут гораздо более ограниченными. В отличие от альтернатив, Ulož.to легко доступен даже для пользователей, которые не очень хорошо знакомы с технологиями», — сказал Чешскому агентству новостей Давид Слижек, главный редактор специализированного сервера Lupa.cz.



С декабря сервис Ulož.to не позволит скачивать файлы, которые пользователи не загрузили самостоятельно. Теперь пользователи смогут работать только с теми файлами, которые они сами загрузили в хранилище. Файлами нельзя будет поделиться публично или по ссылке. Изменения были вызваны новым Законом о цифровых услугах (DSA), Положением о едином цифровом рынке, которое всесторонне регулирует сектор цифровых услуг в ЕС.



В связи с новой европейской директивой интернет-платформа Hellspy, которая использовалась для обмена файлами в интернете, уже прекратила свою работу на внутреннем рынке в апреле этого года.