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«Это было похоже на домино» — аэрофотоснимки после столкновения грузовых поездов в Чешской Тршебове
3 декабря 2023
19:40
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Ущерб более 150 миллионов крон — это одна из крупнейших железнодорожных аварий в Чешской Республике. Утром в воскресенье, 2 декабря, грузовой поезд проехал на красный свет и врезался в другой поезд на товарной станции в Ческа-Тршебова в Орликоустецком крае.
Авария произошла около 6 утра. В результате столкновения грузовых поездов сошли с рельсов около 20 вагонов. Один из машинистов поезда пострадал, другой нет.
«Грузовой поезд Pn 54812 пропустил сигнал, запрещающий движение поезда, и столкнулся с идущим впереди грузовым поездом Nex 62102. В результате столкновения локомотив и в общей сложности 19 вагонов сошли с рельсов», — сообщил Мартин Драпал, пресс-секретарь железнодорожной инспекции.
Это были 15 вагонов поезда Pn 54812, два вагона поезда Nex 62102 и два вагона поезда, стоящего на подъездном пути. «Это было похоже на домино», — сказал Ян Кучера, генеральный инспектор железнодорожной инспекции, о столкновении.
Инспекция все еще расследует причины и обстоятельства аварии.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM