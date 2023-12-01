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«Это было похоже на домино» — аэрофотоснимки после столкновения грузовых поездов в городе Ческа-Тршебова

Новости 420on
3 декабря 2023
19:40
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Ущерб более 150 миллионов крон — это одна из крупнейших железнодорожных аварий в Чешской Республике. Утром в воскресенье, 2 декабря, грузовой поезд проехал на красный свет и врезался в другой поезд на товарной станции Ческа-Тршебова в Пардубицком крае.
Авария произошла около 6 утра. В результате столкновения грузовых поездов сошли с рельсов около 20 вагонов. Один из машинистов поезда пострадал, другой нет.
 
«Грузовой поезд Pn 54812 пропустил сигнал, запрещающий движение, и столкнулся с идущим впереди грузовым поездом Nex 62102. В результате столкновения локомотив и в общей сложности 19 вагонов сошли с рельсов», — сообщил Мартин Драпал, пресс-секретарь железнодорожной инспекции.
 

Это были 15 вагонов поезда Pn 54812, два вагона поезда Nex 62102 и два вагона поезда, стоящего на подъездном пути. «Было похоже на домино», — сказал Ян Кучера, генеральный инспектор железнодорожной инспекции, о столкновении.
 
Инспекция расследует причины и обстоятельства аварии.
авария поезда Чешские железные дороги Чехия

Комментарии:
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Sliv21 3 декабря 2023 20:00
Не подскажите что это за Орликоустецкий край и где он находится. Никогда там ещё не бывал )
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