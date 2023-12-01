«Это было похоже на домино» — аэрофотоснимки после столкновения грузовых поездов в городе Ческа-Тршебова

Авария произошла около 6 утра. В результате столкновения грузовых поездов сошли с рельсов около 20 вагонов. Один из машинистов поезда пострадал, другой нет.

«Грузовой поезд Pn 54812 пропустил сигнал, запрещающий движение, и столкнулся с идущим впереди грузовым поездом Nex 62102. В результате столкновения локомотив и в общей сложности 19 вагонов сошли с рельсов», — сообщил Мартин Драпал, пресс-секретарь железнодорожной инспекции.





Это были 15 вагонов поезда Pn 54812, два вагона поезда Nex 62102 и два вагона поезда, стоящего на подъездном пути. «Было похоже на домино», — сказал Ян Кучера, генеральный инспектор железнодорожной инспекции, о столкновении.

Инспекция расследует причины и обстоятельства аварии.