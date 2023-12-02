Лучший космический стартап в Европе родом из Брно

В этом году в Чехии в ноябре традиционно прошла Неделя космоса (Czech Space Week), предназначенная для чешских и зарубежных космических компаний, стартапов и инвесторов, а также студентов, детей и всех любителей космоса.

Чешская космическая неделя длилась с 25 ноября по 2 декабря и после прошлогодней выставки в Праге в этом году состоялась в Брно. И если в прошлом году выставка, насыщенная мастер-классами, дебатами и презентациями новых продуктов, совпала с председательством Чехии в Европейском союзе, то в этом году мероприятие было приурочено к годовщине: исполнилось 15 лет со дня вступления Чешской Республики в ESA.

«Наше участие в Европейском космическом агентстве открывает чешским компаниям путь к участию во всех его проектах, и каждая крона, которую мы имеем возможность отправить в ESA, возвращается в Чехию через контракты для чешских компаний», — сказал министр транспорта Мартин Купка в интервью SZ Tech.

«На каждую вложенную крону Чешская Республика получает 7–8 крон», — добавил глава министерства.

Деньги на космос

Чехия ежегодно вносит в ESA 62 млн евро, или около 1,5 млрд крон, а в прошлом году увеличила эту сумму на 3,7 млн евро.

Более 60 чешских компаний и 20 чешских академических центров космических исследований принимают непосредственное участие в более чем 600 высокотехнологичных проектах. Десятки других отечественных компаний участвуют в них в качестве поставщиков.

В качестве примера можно привести европейскую спутниковую миссию JUICE, которая отправилась к ледяным спутникам Юпитера в поисках жизни и в которой участвовали пять чешских компаний, или европейскую ракету Ariane, компоненты которой изготавливают в Клатове.

Чешская космическая неделя также предоставляет место новичкам в области космической промышленности — в конкурсе на лучший европейский космический стартап. Из 9 финалистов конкурса Pitch Competition в этом году титул достался молодой компании из Брно.

«Первый приз получает компания Spacemanic», — представил победителей на сцене обсерватории в Брно Микеле Иапаоло, один из четырех экспертов-судей из Директората по конкурсам и коммерциализации промышленности ЕКА.

Лучший европейский космический стартап

Инновационный стартап производит «кубосаты», или спутники для конечных потребителей из маленьких кубиков размером 10 сантиметров и весом около килограмма. Преимущество таких наноспутников в том, что благодаря их размеру в космос может отправиться сразу несколько аппаратов, а найти ракету для их запуска гораздо проще и дешевле, чем для обычных.

Компания Spacemanic была основана в 2014 году в Словакии и в 2017 году отправила в космос свой первый спутник — наноспутник skCube. Он почти два года вел съемку Земли и регистрировал возникновение молний в ионосфере.

В 2019 году стартап переехал в Брно, где его поддержал BIC Czech Republic — центр поддержки стартапов и предпринимателей при ESA. С его помощью стартап получил дополнительные ресурсы и сегодня обеспечивает проектирование, производство и тестирование, а также интеграцию, наземное обслуживание и мероприятия на орбите. И продает небольшие спутниковые компоненты, такие как бортовые компьютеры, блоки питания и солнечные панели. Среди клиентов компании — университетские команды, а также другие компании.

На Чешской космической неделе Spacemanic не только завоевала титул лучшего европейского стартапа года.

«Цель — показать себя этому сообществу. Прежде всего инвесторам, а также космическому сообществу и сообществу стартапов — фактически всем, кто пришел посмотреть», — говорит Мари Немечкова, директор инкубационного центра ESA BIC Czech Republic.