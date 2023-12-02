Рекордные инвестиции: на какой технологический стартап ушло 700 миллионов крон?

Относительно неприметная чешская компания — технологическая Keboola — получила крупные финансовые вливания. Инвесторы во главе с американским фондом Viking Global Investor направили 32 млн долларов, что составляет более 700 млн чешских крон. В обмен на инвестиции они получат миноритарную долю в компании и место в совете директоров. Эту информацию подтвердили Byznys SZ один из основателей компании Павел Долежал и инвестор Томаш Чупр.



Деньги будут направлены в первую очередь на дальнейший рост компании. Это самая крупная инвестиция в Центральной и Восточной Европе в этом году.



Помимо Viking Global Investor, в инвестиционном раунде также участвуют инвесторы, вложившие деньги в Keboola год назад. Тогда речь шла о пяти миллионах долларов, например, от Томаша Чупра, основателя Rohlik, Эдуарда Кучеры, основателя Avast (сейчас Gen Digital) и владельца Reflex Capital Ондржея Фрайса.



Компания Keboola разрабатывает платформу для обработки данных. Она была основана в пражском районе Голешовице в 2017 году и с тех пор только растет. Она позволяет отображать в одном месте корпоративные и внешние данные из любых источников. Команда компании работает по всему миру: один из офисов находится в Чикаго, США, другие — в Лондоне или Сингапуре. Компания была основана Павлом Долежалом, бывшим менеджером по продуктам Atlas, Петром Шимечеком и Миланом Веверкой.



Keboola используют такие компании, как Heureka или Rohlik. Среди других крупных клиентов — Erste Group и Deloitte.





Keboola

Чешский технологический стартап, предоставляющий компаниям платформу для работы с данными.



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