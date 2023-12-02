ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Рекордные инвестиции: на какой технологический стартап ушло 700 миллионов крон?
4 декабря 2023
15:00
293
Огромные инвестиции для чешской компании: дата-стартап Keboola привлек более 700 млн крон. Среди инвесторов не только крупный американский фонд, но и чешские предприниматели, такие как Томаш Чупр и Эдуард Кучера.
Относительно неприметная чешская компания — технологическая Keboola — получила крупные финансовые вливания. Инвесторы во главе с американским фондом Viking Global Investor направили 32 млн долларов, что составляет более 700 млн чешских крон. В обмен на инвестиции они получат миноритарную долю в компании и место в совете директоров. Эту информацию подтвердили Byznys SZ один из основателей компании Павел Долежал и инвестор Томаш Чупр.
Деньги будут направлены в первую очередь на дальнейший рост компании. Это самая крупная инвестиция в Центральной и Восточной Европе в этом году.
Помимо Viking Global Investor, в инвестиционном раунде также участвуют инвесторы, вложившие деньги в Keboola год назад. Тогда речь шла о пяти миллионах долларов, например, от Томаша Чупра, основателя Rohlik, Эдуарда Кучеры, основателя Avast (сейчас Gen Digital) и владельца Reflex Capital Ондржея Фрайса.
Компания Keboola разрабатывает платформу для обработки данных. Она была основана в пражском районе Голешовице в 2017 году и с тех пор только растет. Она позволяет отображать в одном месте корпоративные и внешние данные из любых источников. Команда компании работает по всему миру: один из офисов находится в Чикаго, США, другие — в Лондоне или Сингапуре. Компания была основана Павлом Долежалом, бывшим менеджером по продуктам Atlas, Петром Шимечеком и Миланом Веверкой.
Keboola используют такие компании, как Heureka или Rohlik. Среди других крупных клиентов — Erste Group и Deloitte.
Деньги будут направлены в первую очередь на дальнейший рост компании. Это самая крупная инвестиция в Центральной и Восточной Европе в этом году.
Помимо Viking Global Investor, в инвестиционном раунде также участвуют инвесторы, вложившие деньги в Keboola год назад. Тогда речь шла о пяти миллионах долларов, например, от Томаша Чупра, основателя Rohlik, Эдуарда Кучеры, основателя Avast (сейчас Gen Digital) и владельца Reflex Capital Ондржея Фрайса.
Компания Keboola разрабатывает платформу для обработки данных. Она была основана в пражском районе Голешовице в 2017 году и с тех пор только растет. Она позволяет отображать в одном месте корпоративные и внешние данные из любых источников. Команда компании работает по всему миру: один из офисов находится в Чикаго, США, другие — в Лондоне или Сингапуре. Компания была основана Павлом Долежалом, бывшим менеджером по продуктам Atlas, Петром Шимечеком и Миланом Веверкой.
Keboola используют такие компании, как Heureka или Rohlik. Среди других крупных клиентов — Erste Group и Deloitte.
Keboola
Чешский технологический стартап, предоставляющий компаниям платформу для работы с данными.
Чешский технологический стартап, предоставляющий компаниям платформу для работы с данными.
Основные услуги — хранение структурированных и неструктурированных данных. Каталог данных позволяет безопасно и быстро обмениваться данными между проектами и командами.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 ДЕКАБРЯ 2023
12:00
363
3 ДЕКАБРЯ 2023
11:00
1301
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
18:00
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM