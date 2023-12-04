Миллиону чехов грозит жилищная катастрофа. Государство рассчитывает на помощь, но ее явно будет недостаточно

Рост цен в сочетании с ограниченным предложением на рынке и медленными темпами строительства значительно ухудшил доступность собственного жилья в Чехии последние годы. Согласно Индексу недвижимости, составленному консалтинговой компанией Deloitte, Чехия в этом отношении является едва ли не худшей страной в Европе.

Проблемы, связанные с собственным жильем, в последнее время начали распространяться и на аренду. Число людей, живущих в арендованной недвижимости, растет, поскольку они откладывают покупку жилья. А в условиях повышенного давления спроса на предложение, которое в Чехии очень сложно расширять из-за медленного темпа строительства, цены на аренду, естественно, растут.

По данным Deloitte Rent Index, только за второй и третий кварталы этого года средний показатель по стране вырос на 4,6%. В настоящее время за квадратный метр арендуемой недвижимости в Чехии платят 293 кроны в месяц.

«Арендная плата находится под давлением в условиях, когда строительство жилья значительно сократилось и рынок недвижимости замер из-за дорогих ипотечных кредитов, рекордных цен и общего скептицизма в экономике. Это повысило спрос на аренду жилья, который до этого был довольно незначительным», — подтверждает Петр Дуфек, главный экономист Creditas.

Государство ищет решение проблемы, опасаясь увеличения числа людей, которым грозит жилищная катастрофа. Согласно долгосрочному плану Министерства регионального развития, который включает, например, готовящийся закон о поддержке жилищного строительства, муниципальные квартиры — те, которые находятся в собственности и управлении городов или деревень, — могут стать хотя бы частичным решением проблемы.

Потребность в жилье

К нуждающимся в жилье относятся семьи, которые не имеют жилья, находятся под непосредственной угрозой выселения, живут в некачественных помещениях, у родственников или друзей, и у них нет другого выхода, кроме как самостоятельно разрешить ситуацию.

Согласно новому исследованию, проведенному министерством совместно с Союзом городов и муниципалитетов Чешской Республики, таких квартир по-прежнему не хватает, а жилищный фонд недостаточен для удовлетворения потребностей чехов, желающих получить обычную или социальную аренду.

«Массовая продажа муниципальных квартир, безусловно, была ошибкой, и я имею в виду не только 90-е годы — волны приватизации продолжались во многих местах до недавнего времени. Сейчас муниципалитетам очень не хватает квартир, у них нет инструментов, чтобы усмирить высокую арендную плату», — сказал SZ Byznys министр регионального развития Иван Бартош.

«Мы собираемся строить»

Только в муниципалитетах, участвовавших в исследовании, в настоящее время реализуется 38 строительных проектов с действующими решениями о зонировании или разрешениями на строительство, в рамках которых предполагается построить более 1 000 квартир общей стоимостью около 4 млрд крон.

Почему муниципальные квартиры должны помочь решить проблему нехватки жилья? Прежде всего совет обычно предлагает арендаторам более низкую арендную плату, чем обычная рыночная цена.

Для сравнения: если в третьем квартале этого года средняя цена по стране составляла 293 кроны, согласно индексу арендной платы компании Deloitte, то совет Праги 3 предлагает муниципальные квартиры по цене 145 крон за квадратный метр в месяц. Для средней 70-метровой квартиры разница в месячной арендной плате составляет примерно 10 000 крон.

Расширение муниципального фонда также поможет снизить нагрузку на предложение квартир в аренду, что может остановить рост арендной платы. «Мы в министерстве считаем, что работа с муниципалитетами по расширению и улучшению их жилищного фонда является важной частью решения жилищного кризиса», — сказал Бартош.

По его словам, местные власти, выступая в роли арендодателей, прежде всего не стремятся получить прибыль, а преследуют другие цели. Например, они хотят, чтобы молодые семьи не уезжали, чтобы в муниципалитете работали врачи, пожарные, учителя или чтобы не возникали социально изолированные районы.

«Предлагая более дешевую альтернативу жилья, они также сдерживают цены на аренду на остальном рынке, как показывает статистика за рубежом. Для того чтобы муниципалитеты могли играть эту положительную роль, им необходимо иметь гораздо большую долю в общем объеме жилищного фонда, чем сегодня», — говорит Бартош.

Проблема № 1: строительство идет отчаянно медленно

Однако темпы предстоящего строительства жилья, как показывают данные муниципалитетов, принявших участие в опросе, в корне противоречат надеждам на скорое повышение доступности жилья.

По мнению Петра Дуфека, главного экономиста Creditas, общее количество вновь построенных квартир должно превышать 50 000 в год.

«В среднем за последние 10 лет ежегодно строилось около 30 000 квартир, что, очевидно, очень мало по сравнению с объемом рынка, ростом населения и изменением привычек. Я думаю, что оптимальным количеством может быть более 50 000 квартир в год», — говорит экономист.

В таких масштабах запланированное строительство в муниципалитетах пока играет незначительную роль.

Однако хотя бы частичная надежда на будущее заключается в том, что темпы строительства нового муниципального жилья со временем могут начать ускоряться. Государство начало мотивировать муниципалитеты на строительство и реконструкцию квартир, как с помощью субсидий, так и льготных кредитов.

По словам министра регионального развития, средства, вкладываемые в строительство муниципального жилья, должны быть снова увеличены.

«Через Государственный фонд поддержки инвестиций в этом году мы поддержали строительство в основном муниципальных квартир на сумму более 1 млрд крон. Количество заявок было большим, поэтому в ближайшие годы мы хотим получить из Национального плана восстановления около 8 млрд на доступное жилье и дополнить эти средства частными деньгами», — говорит Бартош. В общей сложности, по его словам, это может составить 20 млрд крон.

План также предусматривает создание так называемых центров поддержки инвестиций, которые будут помогать небольшим муниципалитетам. Они будут консультировать их по поводу того, какие средства можно привлечь.