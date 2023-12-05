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Мошенники из Чехии и Украины подделывали сайты DPD, Zásilkovna и Česká pošta с целью наживы

Анастасия Князева
6 декабря 2023
22:00
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Полиция предъявила обвинения десяткам людей из Чехии и Украины из-за мошенничества в отношении продавцов на интернет-базарах. По данным следствия, две банды преступным путем получили около 123 миллионов крон, похитив банковские данные своих жертв. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Бржетислав Брейха, глава Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK). Главой одной из банд была женщина, которая уже заключила сделку о признании вины в Чехии, согласившись на 5,5 года тюрьмы и штраф в размере 6 млн крон.
«Основные меры по пресечению деятельности преступников были приняты на территории Украины», — рассказал Брейча, добавив, что борьба с ними была нелегкой. Преступники организовали укрепленный колл-центр. Во время обысков были изъяты компьютеры, телефоны, автомобили и деньги на общую сумму около 5 млн крон.
 
По словам криминалистов, организованные группы создавали имитации сайтов существующих доставочных компаний — в частности, DPD, Zásilkovna и Česká pošta, а также банков. Целью было завладеть реквизитами доступа к интернет-банкингу. Злоумышленники находили жертв на рекламных порталах, таких как Bazoš, Vinted, Sbazar или Facebook Marketplace. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
Бандиты прозвали своих жертв «мамонтами». «Это были обычные люди, которые хотели продать коляску или коньки», — описывает жертв Брейча. Преступники с готовностью откликались на размещенные объявления, особенно через WhatsApp. Они обещали заплатить за рекламируемый товар и, что самое главное, организовать его транспортировку. Они отправляли продавцам поддельные ссылки на транспортные компании и банки. Когда собеседник вводил соответствующие данные — имя, пароль, проверочные коды или данные кредитной карты, злоумышленники фактически брали под контроль его онлайн-банкинг. Затем они снимали деньги со счетов.
 
Главный прокурор Оломоуца Радим Драгун добавил, что арестованная в Чехии женщина имеет статус сотрудничающего обвиняемого и помогает раскрывать преступную деятельность других злоумышленников. Он сообщил, что она возместила ущерб, причиненный жертвам, в размере 2 млн крон.
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