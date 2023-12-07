Google представил свой искусственный интеллект. Он может делать то, что не под силу ChatGPT

Gemini отличается от своих конкурентов тем, что может одновременно отвечать на устные вопросы, изображения или текст. Например, пользователь может загрузить фотографию или видео и попросить систему написать стихотворение об увиденном. Другие подобные платформы создаются путем раздельного обучения моделей с разными возможностями и их последующего объединения.

Google будет внедрять новую модель в свои продукты постепенно: менее сложные версии, обозначенные как Nano и Pro, уже включены в чат-систему Bard и телефоны Pixel 8 Pro, пишет AP.

По словам компании, благодаря новой модели Bard должна стать более интуитивной и лучше справляться с задачами, связанными с планированием. Однако наибольший прогресс должен произойти в начале следующего года, когда компания использует модель Gemini Ultra для запуска Bard Advanced. По данным сайта The Verge, новая модель также интересна тем, что она значительно эффективнее старых ИИ, что очень важно для ее коммерческого использования — ведь нынешние ИИ потребляют много электроэнергии и производят большое количество выбросов парниковых газов.

Изначально модель Gemini будет работать только на английском языке, но компания уверяет, что со временем технология без проблем справится и с другими языками. Позже модель также будет включена в поисковую систему Google.

Трио искусственных интеллектов

Google описывает Gemini как гибкую модель, способную работать на всех устройствах — от центров обработки данных Google до мобильных устройств. Для обеспечения такой масштабируемости существует три различных варианта: Gemini Nano, Gemini Pro и Gemini Ultra.

Модель Gemini Nano создана для работы на смартфонах, в частности на Google Pixel 8. В основном она предназначена для выполнения задач на устройстве, требующих эффективной обработки ИИ без подключения к внешним серверам, таких как предложение ответов в чатах или резюмирование текста.

Gemini Pro, работающий в дата-центрах Google, предназначен для работы последней версии чат-бота с искусственным интеллектом Bard. Он способен обеспечивать быстрое время отклика и понимать сложные запросы.

Gemini Ultra пока не предназначен для публичного использования. Google описывает его как свою самую мощную модель, которая, как сообщается, превосходит «текущие современные результаты в 30 из 32 широко распространенных академических эталонов, используемых в крупномасштабных исследованиях и разработке языковых моделей». По словам Google, она предназначена для решения очень сложных задач и будет выпущена после завершения текущего этапа тестирования.