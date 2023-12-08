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CPI прекращает сотрудничество с Олимпийским комитетом: «Не хотим иметь ничего общего с капитуляцией перед РФ»

Анастасия Князева
11 декабря 2023
18:00
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Компания CPI Property Group прекратила сотрудничество с Чешским олимпийским комитетом (ČOV). Выход CPI Group из олимпийского движения стало реакцией на разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Компания была официальным партнером ČOV.
«С самого начала вооруженного конфликта мы четко и недвусмысленно отвергали любую возможность участия спортсменов из России и Беларуси в парижской Олимпиаде, даже ценой бойкота игр», — заявил исполнительный директор компании Зденек Гавелка.
 
«С решением Международного олимпийского комитета, принятым в пятницу, наши самые мрачные опасения сбылись. Игры в Париже послужат платформой для российской пропаганды», — добавил он.
 
Поэтому компания недвижимости чешского миллиардера Радована Витека не хочет ассоциироваться с олимпийским движением, которое, по ее мнению, капитулировало перед российским и белорусским режимами.
 
Россиянам и белорусам разрешат участвовать в парижской Олимпиаде, но под нейтральным флагом
 
ČOV не согласен с участием российских и белорусских спортсменов в Парижских играх в связи с продолжающейся российской агрессией в Украине.
 
На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.
 
Спортсменам из России и Беларуси было запрещено участвовать в международных соревнованиях с момента начала военного нападения на Украину в феврале прошлого года. Позже МОК призвал федерации разрешить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях, если будут соблюдены условия нейтралитета.
 
Россиянам и белорусам будет разрешено стартовать под нейтральным флагом, без гимна и других символов. В соревнованиях не смогут участвовать спортсмены, имеющие отношение к военным или полицейским силам, а также команды и спортсмены, активно поддерживающие российскую агрессию.
 
Компания CPI Property Group базируется в Люксембурге, ее акции торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.
 
Компания владеет недвижимостью в Чехии, Венгрии, Польше, Словакии, Хорватии, Швейцарии, а также во Франции, Румынии, России и Великобритании. Витек владеет 87,8% акций CPI Property Group.
Олимпиада Чехия Франция

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