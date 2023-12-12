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После Рождества возможна вспышка ковида и гриппа
13 декабря 2023
21:00
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«Мы ожидаем, что в январе ожидается большая волна гриппа и ковида. Еще есть время сделать прививку до прихода самой страшной волны, благо вакцины доступны», — сказал заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович.
В понедельник ковид был подтвержден у 4500 человек, что является самым большим показателем с начала декабря прошлого года. Одной из причин этого может быть ослабление иммунитета из-за вакцинации или болезни. Треть новых инфицированных — люди старше 65 лет, которым рекомендуется пройти вакцинацию.
«На Рождество, когда люди перестанут ходить на работу и в коллективы, мы увидим довольно быстрый спад. Затем в январе, как и в последние годы, мы увидим быстрый рост этих заболеваний со второй по третью неделю», — сказал Павлович, добавив, что это зависит от погоды. Такая же тенденция ожидается и в отношении распространения других респираторных инфекций.
С сентября 300 000 человек получили прививку от ковида
За последние дни число госпитализированных с ковидом возросло до 1012 человек. Павлович подчеркнул, что большинство из них — это люди, обратившиеся в больницу с другой проблемой и обнаружившие в результате анализов, что у них тоже ковид. За вторник было госпитализировано 113 человек, 87 из которых старше 65 лет.
По его словам, если не госпитализировать людей в основном из-за тяжелой формы ковида, то больницы не будут подвергаться риску увеличения нагрузки.
Данные о смертности от ковида могут быть столь же искажены. Ежедневно, согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, от ковида умирает от 3 до 13 человек. Однако возникает вопрос о том, что является первопричиной.
Департамент советует людям с симптомами заболевания носить респираторы, следить за гигиеной рук и соблюдать другие гигиенические меры.
«На Рождество, когда люди перестанут ходить на работу и в коллективы, мы увидим довольно быстрый спад. Затем в январе, как и в последние годы, мы увидим быстрый рост этих заболеваний со второй по третью неделю», — сказал Павлович, добавив, что это зависит от погоды. Такая же тенденция ожидается и в отношении распространения других респираторных инфекций.
С сентября 300 000 человек получили прививку от ковида
За последние дни число госпитализированных с ковидом возросло до 1012 человек. Павлович подчеркнул, что большинство из них — это люди, обратившиеся в больницу с другой проблемой и обнаружившие в результате анализов, что у них тоже ковид. За вторник было госпитализировано 113 человек, 87 из которых старше 65 лет.
По его словам, если не госпитализировать людей в основном из-за тяжелой формы ковида, то больницы не будут подвергаться риску увеличения нагрузки.
Данные о смертности от ковида могут быть столь же искажены. Ежедневно, согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, от ковида умирает от 3 до 13 человек. Однако возникает вопрос о том, что является первопричиной.
Департамент советует людям с симптомами заболевания носить респираторы, следить за гигиеной рук и соблюдать другие гигиенические меры.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM