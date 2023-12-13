Аналог Chat GPT поисковой системы Seznam будет говорить на чешском языке

Конкурировать с Google в области поиска нелегко. В мире существует всего четыре поисковые системы, которые не стали маргиналами на своем рынке, помимо американского гиганта. Это российский «Яндекс», китайский Baidu, корейский Naver и чешский Seznam.





Но с появлением искусственного интеллекта поиск ждет революция, считает Павел Зима. «Я большой оптимист. С появлением больших языковых моделей, которые люди могут представить себе как Chat GPT, мир поиска сильно изменится», — сказал он в интервью SZ Byznys.





Если сейчас, набрав запрос в поисковой строке, пользователь получает несколько ссылок и вынужден сам разбираться с ними, то в новом Seznam помимо ссылок появится окно, в котором будет обобщена самая важная информация. Таким образом, Seznam будет не искать, а отвечать на вопросы пользователей.





«Поиск — на самом деле очень простая задача, самое сложное — отсортировать результаты так, чтобы наиболее релевантные оказались наверху. А искусственный интеллект поможет нам вычленить из этих результатов нужный ответ», — говорит Зима, описывая свои намерения.





Революционный поиск





Новинка должна появиться в следующем году, а Google тестирует аналогичную систему. «Мы дадим пользователю ответ и дополним его ссылками. Или мы дадим ему возможность попросить наш чат о каких-то дополнениях», — объясняет Павел Зима, как будет выглядеть новый поиск на Seznam.





За тем, что Зима называет «чатом», стоит совершенно новая языковая модель на манер Chat GPT, которую сейчас разрабатывает Seznam. Только в этом году в разработку были вложены десятки миллионов крон, а работают над ней около двух десятков человек. «Аналог Chat GPT от Seznam будет говорить на чешском языке. И гораздо лучше, чем конкурирующие зарубежные модели», — говорит Зима.





«Мы разрабатываем большую языковую модель с сотнями миллиардов параметров, которая уже дает лучшие результаты в чешском языке, чем Chat GPT-3.5. Мы хотели бы представить ее пользователям в следующем году», — говорит Павел Зима, один из пяти руководителей компании Seznam.





Сейчас компания сосредоточена на повышении производительности серверов, на которых будет работать модель. «На данный момент мы можем обрабатывать только сотни запросов в секунду, поэтому нам нужно оптимизировать производительность и одновременно отладить продукт. Мы находимся в самом начале пути».





Павел Зима считает ключевой особенностью создаваемой языковой модели, у которой пока нет названия, тот факт, что она будет только для Seznam. «Мы хотим владеть моделью. Мы не хотим больше передавать информацию о наших пользователях третьей стороне ради наших пользователей», — сказал он в интервью SZ Byznys.





Оборот Seznam станет рекордным в этом году





В экономическом плане Seznam добился хороших результатов в этом году. «Сейчас мы идем к очередному рекорду, и я твердо уверен, что наш оборот превысит шесть миллиардов, что означает рост в единицы процентов. Прибыль будет где-то на уровне прошлого года», — намекнул Зима. В 2022 году прибыль до налогообложения составила 1,284 миллиарда крон.





Экономическое охлаждение, которое обычно влечет за собой падение продаж рекламы, пока не затронуло Seznam. В этом году посещаемость сайта была немного слабее, чем в прошлом. «Но если мы посмотрим на период до ковида, то трафик вырастет, возможно, на 20%», — отметил Зима.





«У нас было очень хорошее начало года, когда мы действительно добились хороших результатов, особенно в области прямых продаж малому и среднему бизнесу. В электронной коммерции мы наблюдаем несколько более слабый рождественский сезон», — признает один из пяти членов руководства Seznam. Следующий год будет сложным, говорит он.





«Наши авторы будут зарабатывать сотни тысяч».





После введения обсуждений и кнопки «Мне нравится» в этом году Seznam разработала блог-платформу Seznam Medium. «На данный момент Seznam Médium уже входит в топ-10 контент-сайтов в Чехии. Он зарабатывает миллионы крон в месяц, которые мы делим с авторами», — говорит Зима.





Те, кто пишет успешные посты, получают часть доходов от рекламы, которая отображается вокруг текста. «У нас есть авторы, которые зарабатывают на жизнь на Seznam Médio и могут получать сотни тысяч в месяц», — сказал он.



В следующем году руководство компании намерено усилить монетизацию контента на платформе Seznam Médium. «Микроплатежи появятся очень скоро. Автор сможет предложить своим читателям поддержать его небольшим взносом. В то же время мы позволим авторам размещать свой контент на платной основе, что станет прямым конкурентом Here Hero или Gazetisto», — считает Зима.





Еще одной новой функцией станут группы пользователей по примеру Facebook. «Мы как бы вернемся к закрытым Spolužáci или Lidé.cz. Это может составить конкуренцию Facebook. Я являюсь пользователем Facebook только из-за группы Plastic Modelers. И это тот контент, который не может дать мне домашняя страница Seznam», — объясняет Зима, как он и его команда хотят заставить пользователей снова проводить на сайте немного больше времени.