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Доверие к правительству и президенту в Чехии упало

Новости 420on
15 декабря 2023
13:00
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Согласно опросу CVVM, мэры чешских городов традиционно пользуются наибольшим доверием конституционных институтов — их поддерживают 67% населения, а муниципальным советам доверяют 62%. За ними следует президент, которому доверяют 52% респондентов.
В рейтинге доверия к конституционным институтам уже долгое время доминируют политики местного уровня. В этом году доверие к президенту Чехии Петру Павлу упало на шесть процентных пунктов по сравнению с предыдущими опросами. Тем не менее, этот показатель значительно выше, чем в прошлом, когда президентское кресло занимал Милош Земан.

44% людей доверяют региональным советникам и 42% — губернаторам.

Сенату в настоящее время доверяют 29% людей, Палате депутатов — только 18% граждан, а правительству — 17%. Доверие к палате депутатов снизилось на пять процентных пунктов по сравнению с прошлым опросом, а к правительству — на восемь.

Удовлетворенность политической ситуацией снижается

Удовлетворенность населения политической ситуацией в долгосрочной перспективе также очень низка. В настоящее время только 10% устраивает нынешняя ситуация, в то время как 69% людей недовольны ею.

«В долгосрочной перспективе удовлетворенность текущей политической ситуацией остается выше, чем в 2012 и 2013 годах», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, для всех опрошенных институтов доверие к ним коррелирует с удовлетворенностью политической ситуацией, удовлетворенностью собственной жизнью, оценкой экономической ситуации в стране и оценкой уровня жизни своего домохозяйства. Неудивительно, что избиратели правительственных партий с большей вероятностью доверяют президенту, правительству, Палате депутатов и Сенату.

«Избиратели движений ANO и SPD, напротив, значительно более критично относятся к президенту, правительству, Палате депутатов и Сенату», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 28 сентября по 4 декабря, в нем приняли участие 913 респондентов.


Чехия президент Опрос общественного мнения Палата депутатов ЧР правительство Сенат ЧР

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