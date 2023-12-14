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«Кто мог убить ребенка в коляске?» — двойное убийство в Клановицком лесу вызывает много вопросов

Новости 420on
17 декабря 2023
11:30
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Полицейские нашли двух человек застреленными в пражском лесу Клановице. О выстрелах в полицию сообщили местные жители. По словам полицейских, одна из жертв — маленький ребенок.
Вход в Клановицкий лес со стороны улицы Chmelická в пражском районе Клановице в субботу утром был оцеплен лентой и охранялся двумя полицейскими. Другие патрули передвигались по району. Именно здесь в пятницу днем произошло преступление, в результате которого были застрелены два человека.
 
Один из убитых — ребенок, сообщила полиция в сети X. Криминалисты разыскивают преступника с полудня пятницы. 
 
О случившемся сообщила женщина, которая услышала выстрелы в пятницу около 15:00, сказал Чешскому агентству новостей пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский. Полицейский патруль обнаружил на месте происшествия двух человек без признаков жизни.
 
«Полицейские приехали примерно без четверти три, они были здесь сразу же. Я был на заднем дворе и удивлялся, почему так много машин сразу. Потом я увидел, как проехала одна машина скорой помощи, другая машина скорой помощи, потом снова полиция. Вечером прилетел вертолет и летал туда-сюда около 45 минут, — рассказал Seznam Zprávy мужчина, живущий на улице рядом с Клановицким лесом. — Мы не знаем, что там произошло, но кто бы мог убить ребенка в коляске?» 
 
В субботу утром полиция все еще работала на месте преступления и в окрестностях, чтобы прояснить ситуацию. «Проводятся стандартные уголовные процедуры, включая осмотр места преступления, изучение изъятых следов, записей камер видеонаблюдения и осмотр интересующих нас объектов, чтобы установить личность и задержать подозреваемого», — заявили в полиции.
 
«В течение вчерашнего (пятничного) дня детективы квалифицировали дело в Клановицком лесу как двойное убийство. Принятые впоследствии меры безопасности соответствовали этим фактам», — сказал пресс-секретарь. Он добавил, что в связи с тем, что один из убитых — ребенок, более подробную информацию предоставить невозможно.
 
С Клановицким лесом связаны и другие трагические события. Его использовал в качестве укрытия убийца Давид Любина, который 18 лет назад застрелил редактора TV Nova Михала Велишека в пражском парке и до своего ареста провел несколько недель в убежище под Клановице.
 
В июне 2014 года в том же лесу был застрелен кладоискатель-любитель. Его убил тремя выстрелами вор Олдржих Конрад, который прятал в лесу свою добычу. К его тайнику подошел молодой человек с металлоискателем, и Конрад, опасаясь обнаружения, убил его, а затем облил тело бензином и поджег.

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