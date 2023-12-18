Ложь и «язык вражды»? ЕС открыл дело против компании X

Это первая официальная процедура в рамках нового европейского законодательства о цифровых услугах. X входит в группу крупных технологических компаний, которые подвергаются повышенному контролю.



«Прошли те времена, когда крупные онлайн-платформы вели себя так, будто они слишком огромны, чтобы их волновали правила», — сказал Бретон, еврокомиссар по цифровым вопросам.



12 октября, через пять дней после атак радикального движения ХАМАС на Израиль, Комиссия объявила о начале предварительной процедуры по «ложной информации», «насильственному и террористическому контенту» и «языку вражды» в отношении социальной сети, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Первый этап заключался в запросе информации, чтобы проверить, соблюдает ли платформа X свои европейские обязательства.



Однако ни ответы американской компании, ни опубликованный в начале ноября «отчет о прозрачности», который должен был предоставить обновленную информацию о методах, используемых для модерации контента, не убедили европейскую исполнительную власть, которая теперь имеет полномочия по контролю и санкциям.



Европейское законодательство предусматривает штрафы в размере до 6% от мирового оборота компании, уличенной в нарушении. В случае серьезных и неоднократных нарушений компании может быть даже запрещено работать в ЕС.



Сегодня Комиссия объявила, что продолжит сбор доказательств, запрашивая у компании X новую информацию, проводя интервью и инспекции. Процедура ЕК позволяет ей заставить X соблюдать правила или принять меры по исправлению ситуации. Сроки завершения расследования не установлены.