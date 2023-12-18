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Ложь и «язык вражды»? ЕС открыл дело против компании X
19 декабря 2023
16:00
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Европейский союз открыл официальное разбирательство в отношении компании X, ранее известной как Twitter. Он подозревает компанию в нарушении обязательств по борьбе с незаконным контентом и дезинформацией в соответствии с новым Законом о цифровых рынках (DMA), сообщил агентству Reuters комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Информацию опубликовала Европейская комиссия (ЕК) на своем сайте.
Это первая официальная процедура в рамках нового европейского законодательства о цифровых услугах. X входит в группу крупных технологических компаний, которые подвергаются повышенному контролю.
«Прошли те времена, когда крупные онлайн-платформы вели себя так, будто они слишком огромны, чтобы их волновали правила», — сказал Бретон, еврокомиссар по цифровым вопросам.
12 октября, через пять дней после атак радикального движения ХАМАС на Израиль, Комиссия объявила о начале предварительной процедуры по «ложной информации», «насильственному и террористическому контенту» и «языку вражды» в отношении социальной сети, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Первый этап заключался в запросе информации, чтобы проверить, соблюдает ли платформа X свои европейские обязательства.
Однако ни ответы американской компании, ни опубликованный в начале ноября «отчет о прозрачности», который должен был предоставить обновленную информацию о методах, используемых для модерации контента, не убедили европейскую исполнительную власть, которая теперь имеет полномочия по контролю и санкциям.
Европейское законодательство предусматривает штрафы в размере до 6% от мирового оборота компании, уличенной в нарушении. В случае серьезных и неоднократных нарушений компании может быть даже запрещено работать в ЕС.
Сегодня Комиссия объявила, что продолжит сбор доказательств, запрашивая у компании X новую информацию, проводя интервью и инспекции. Процедура ЕК позволяет ей заставить X соблюдать правила или принять меры по исправлению ситуации. Сроки завершения расследования не установлены.
«Прошли те времена, когда крупные онлайн-платформы вели себя так, будто они слишком огромны, чтобы их волновали правила», — сказал Бретон, еврокомиссар по цифровым вопросам.
12 октября, через пять дней после атак радикального движения ХАМАС на Израиль, Комиссия объявила о начале предварительной процедуры по «ложной информации», «насильственному и террористическому контенту» и «языку вражды» в отношении социальной сети, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Первый этап заключался в запросе информации, чтобы проверить, соблюдает ли платформа X свои европейские обязательства.
Однако ни ответы американской компании, ни опубликованный в начале ноября «отчет о прозрачности», который должен был предоставить обновленную информацию о методах, используемых для модерации контента, не убедили европейскую исполнительную власть, которая теперь имеет полномочия по контролю и санкциям.
Европейское законодательство предусматривает штрафы в размере до 6% от мирового оборота компании, уличенной в нарушении. В случае серьезных и неоднократных нарушений компании может быть даже запрещено работать в ЕС.
Сегодня Комиссия объявила, что продолжит сбор доказательств, запрашивая у компании X новую информацию, проводя интервью и инспекции. Процедура ЕК позволяет ей заставить X соблюдать правила или принять меры по исправлению ситуации. Сроки завершения расследования не установлены.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM