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Денежный перевод на мобильный номер. Более 400 000 человек уже пользуются банковской услугой

Анастасия Князева
26 декабря 2023
09:00
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Опцией отправки денег на мобильный номер вместо номера счета уже пользуются 412 000 человек в Чешской Республике. Именно столько человек зарегистрировались в реестре Чешского национального банка, который необходим для использования платежей на контакт. Услуга начала работать в середине ноября.
Каждый, кто хочет пользоваться этим способом перевода денег, должен зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре.
 
Отправлять переводы могут клиенты банков-участников, которых пока шесть: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka и Raiffeisenbank. После Нового года к ним присоединятся Moneta Money Bank и UniCredit Bank.
 
Помимо чешских телефонных номеров, можно регистрировать и словацкие.
 
Однако использование словацких телефонных номеров, вероятно, не будет столь широким. Например, только 325 из них были зарегистрированы в ČSOB и десятки в Česká spořitelna.
 
 Услугу «плати по номеру» за неделю подключили около 300 000 клиентов

В Райффайзенбанке на данный момент зарегистрировались 60 000 человек. «В первый месяц они успешно отправили 15 000 платежей», — говорит эксперт банка Михал Бошина.
 
В Air Bank услугу подключили 110 000 человек. «В первые дни им было интересно, а главное — они попробовали. Количество платежей доходило до 4 000 в день», — говорит пресс-секретарь банка Яна Покорна. «Сейчас ими ежедневно пользуются около тысячи клиентов», — пояснила она.
 
Česká spořitelna находится в похожем положении. «100 000 клиентов подключили услугу, и 80 000 из них активно ею пользуются», — сказал Филип Грубы от имени банка.
 
Объем исходящих платежей на мобильный номер превысил 4 млн, а входящих — 7 млн крон. «Примерно половина транзакций исчисляется десятками крон, а другая половина — сотнями», — добавил Грубы.
 
Число зарегистрированных клиентов в Komerční banka приближается к 50 000. «Что касается платежей, то их количество исчисляется десятками тысяч. У нас есть десятки зарегистрированных словацких мобильных телефонов», — сказала от имени банка Шарка Неворалова. В банке Fio зарегистрировано 10 000 номеров.
 
Как зарегистрироваться
Если люди хотят получать деньги таким образом, они должны зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре Чешского национального банка с помощью мобильного или электронного банкинга.
 
Отправить деньги могут и другие клиенты перечисленных банков. Максимальная сумма платежа достигает 5 000 крон.
 
К одному счету может быть приписано несколько телефонных номеров. И наоборот, один номер телефона может быть использован только для одного счета.
 
Люди могут не беспокоиться о том, что данные из реестра используют не по назначению, ведь они не являются публичными.
 
После ввода номера телефона человек, отправляющий деньги, увидит имя получателя в реестре. После этого он может проверить правильность ввода и предотвратить ошибочную отправку денег кому-то другому. Платеж должен поступить немедленно.
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