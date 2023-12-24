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Денежный перевод на мобильный номер. Более 400 000 человек уже пользуются банковской услугой
26 декабря 2023
09:00
182
Опцией отправки денег на мобильный номер вместо номера счета уже пользуются 412 000 человек в Чешской Республике. Именно столько человек зарегистрировались в реестре Чешского национального банка, который необходим для использования платежей на контакт. Услуга начала работать в середине ноября.
Каждый, кто хочет пользоваться этим способом перевода денег, должен зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре.
Отправлять переводы могут клиенты банков-участников, которых пока шесть: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka и Raiffeisenbank. После Нового года к ним присоединятся Moneta Money Bank и UniCredit Bank.
Помимо чешских телефонных номеров, можно регистрировать и словацкие.
Однако использование словацких телефонных номеров, вероятно, не будет столь широким. Например, только 325 из них были зарегистрированы в ČSOB и десятки в Česká spořitelna.
Услугу «плати по номеру» за неделю подключили около 300 000 клиентов
В Райффайзенбанке на данный момент зарегистрировались 60 000 человек. «В первый месяц они успешно отправили 15 000 платежей», — говорит эксперт банка Михал Бошина.
В Air Bank услугу подключили 110 000 человек. «В первые дни им было интересно, а главное — они попробовали. Количество платежей доходило до 4 000 в день», — говорит пресс-секретарь банка Яна Покорна. «Сейчас ими ежедневно пользуются около тысячи клиентов», — пояснила она.
Česká spořitelna находится в похожем положении. «100 000 клиентов подключили услугу, и 80 000 из них активно ею пользуются», — сказал Филип Грубы от имени банка.
Объем исходящих платежей на мобильный номер превысил 4 млн, а входящих — 7 млн крон. «Примерно половина транзакций исчисляется десятками крон, а другая половина — сотнями», — добавил Грубы.
Число зарегистрированных клиентов в Komerční banka приближается к 50 000. «Что касается платежей, то их количество исчисляется десятками тысяч. У нас есть десятки зарегистрированных словацких мобильных телефонов», — сказала от имени банка Шарка Неворалова. В банке Fio зарегистрировано 10 000 номеров.
Как зарегистрироваться
Если люди хотят получать деньги таким образом, они должны зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре Чешского национального банка с помощью мобильного или электронного банкинга.
Отправить деньги могут и другие клиенты перечисленных банков. Максимальная сумма платежа достигает 5 000 крон.
К одному счету может быть приписано несколько телефонных номеров. И наоборот, один номер телефона может быть использован только для одного счета.
Люди могут не беспокоиться о том, что данные из реестра используют не по назначению, ведь они не являются публичными.
После ввода номера телефона человек, отправляющий деньги, увидит имя получателя в реестре. После этого он может проверить правильность ввода и предотвратить ошибочную отправку денег кому-то другому. Платеж должен поступить немедленно.
Отправлять переводы могут клиенты банков-участников, которых пока шесть: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka и Raiffeisenbank. После Нового года к ним присоединятся Moneta Money Bank и UniCredit Bank.
Помимо чешских телефонных номеров, можно регистрировать и словацкие.
Однако использование словацких телефонных номеров, вероятно, не будет столь широким. Например, только 325 из них были зарегистрированы в ČSOB и десятки в Česká spořitelna.
Услугу «плати по номеру» за неделю подключили около 300 000 клиентов
В Райффайзенбанке на данный момент зарегистрировались 60 000 человек. «В первый месяц они успешно отправили 15 000 платежей», — говорит эксперт банка Михал Бошина.
В Air Bank услугу подключили 110 000 человек. «В первые дни им было интересно, а главное — они попробовали. Количество платежей доходило до 4 000 в день», — говорит пресс-секретарь банка Яна Покорна. «Сейчас ими ежедневно пользуются около тысячи клиентов», — пояснила она.
Česká spořitelna находится в похожем положении. «100 000 клиентов подключили услугу, и 80 000 из них активно ею пользуются», — сказал Филип Грубы от имени банка.
Объем исходящих платежей на мобильный номер превысил 4 млн, а входящих — 7 млн крон. «Примерно половина транзакций исчисляется десятками крон, а другая половина — сотнями», — добавил Грубы.
Число зарегистрированных клиентов в Komerční banka приближается к 50 000. «Что касается платежей, то их количество исчисляется десятками тысяч. У нас есть десятки зарегистрированных словацких мобильных телефонов», — сказала от имени банка Шарка Неворалова. В банке Fio зарегистрировано 10 000 номеров.
Как зарегистрироваться
Если люди хотят получать деньги таким образом, они должны зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре Чешского национального банка с помощью мобильного или электронного банкинга.
Отправить деньги могут и другие клиенты перечисленных банков. Максимальная сумма платежа достигает 5 000 крон.
К одному счету может быть приписано несколько телефонных номеров. И наоборот, один номер телефона может быть использован только для одного счета.
Люди могут не беспокоиться о том, что данные из реестра используют не по назначению, ведь они не являются публичными.
После ввода номера телефона человек, отправляющий деньги, увидит имя получателя в реестре. После этого он может проверить правильность ввода и предотвратить ошибочную отправку денег кому-то другому. Платеж должен поступить немедленно.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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