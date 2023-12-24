Денежный перевод на мобильный номер. Более 400 000 человек уже пользуются банковской услугой

Каждый, кто хочет пользоваться этим способом перевода денег, должен зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре.



Отправлять переводы могут клиенты банков-участников, которых пока шесть: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka и Raiffeisenbank. После Нового года к ним присоединятся Moneta Money Bank и UniCredit Bank.



Помимо чешских телефонных номеров, можно регистрировать и словацкие.



Однако использование словацких телефонных номеров, вероятно, не будет столь широким. Например, только 325 из них были зарегистрированы в ČSOB и десятки в Česká spořitelna.



Услугу «плати по номеру» за неделю подключили около 300 000 клиентов



В Райффайзенбанке на данный момент зарегистрировались 60 000 человек. «В первый месяц они успешно отправили 15 000 платежей», — говорит эксперт банка Михал Бошина.



В Air Bank услугу подключили 110 000 человек. «В первые дни им было интересно, а главное — они попробовали. Количество платежей доходило до 4 000 в день», — говорит пресс-секретарь банка Яна Покорна. «Сейчас ими ежедневно пользуются около тысячи клиентов», — пояснила она.



Česká spořitelna находится в похожем положении. «100 000 клиентов подключили услугу, и 80 000 из них активно ею пользуются», — сказал Филип Грубы от имени банка.



Объем исходящих платежей на мобильный номер превысил 4 млн, а входящих — 7 млн крон. «Примерно половина транзакций исчисляется десятками крон, а другая половина — сотнями», — добавил Грубы.



Число зарегистрированных клиентов в Komerční banka приближается к 50 000. «Что касается платежей, то их количество исчисляется десятками тысяч. У нас есть десятки зарегистрированных словацких мобильных телефонов», — сказала от имени банка Шарка Неворалова. В банке Fio зарегистрировано 10 000 номеров.



Как зарегистрироваться

Если люди хотят получать деньги таким образом, они должны зарегистрировать свой номер мобильного телефона в реестре Чешского национального банка с помощью мобильного или электронного банкинга.



Отправить деньги могут и другие клиенты перечисленных банков. Максимальная сумма платежа достигает 5 000 крон.



К одному счету может быть приписано несколько телефонных номеров. И наоборот, один номер телефона может быть использован только для одного счета.



Люди могут не беспокоиться о том, что данные из реестра используют не по назначению, ведь они не являются публичными.



После ввода номера телефона человек, отправляющий деньги, увидит имя получателя в реестре. После этого он может проверить правильность ввода и предотвратить ошибочную отправку денег кому-то другому. Платеж должен поступить немедленно.