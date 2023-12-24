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Старому телефону не место в мусорном ведре. Знаете почему?

Анастасия Князева
25 декабря 2023
17:30
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Ежегодно в Чешской Республике образуется до 5 миллионов тонн электронных отходов. Эти отходы содержат ценное сырье, такое как медь, золото, серебро, платина и другие металлы. Однако при неправильной утилизации они могут загрязнять окружающую среду. Например, все магазины O2 служат пунктами сбора отслуживших свой срок телефонов, планшетов и зарядных устройств. По всей Чехии таких магазинов 165.
А что произойдет, если телефон будет выброшен в смешанные отходы? Могут выделяться опасные вещества, такие как ртуть, свинец или кадмий. Эти вещества загрязняют почву, воду и воздух, которыми дышит все население.
 
Телекоммуникационная компания O2 пытается помочь решить эту проблему. В каждом из ее магазинов есть пункт сбора мелких электрических отходов, куда клиенты могут сдать ненужное оборудование. Кроме того, она поощряет их к переработке, перечисляя 25 крон за каждый возвращенный мобильный телефон в фонд O2 на функционирование линии безопасности.
 
«В O2 мы мотивируем наших клиентов и сотрудников не только приносить старые телефоны в пункты сбора — например, в наши магазины или в ящики для электронных отходов, расположенные во всех офисных зданиях. По возможности мы не утилизируем отдельные виды устройств, а ремонтируем их, и они снова поступают в продажу», — говорит корпоративный эколог O2 Ванда Душкова.
 
Благодаря своим клиентам и сотрудникам оператор O2 передал на экологическую утилизацию или дальнейшую переработку в общей сложности 65 тонн электронных отходов и металла по состоянию на ноябрь 2023 года. Чтобы вы могли представить себе, этот вес эквивалентен пяти автобусам общественного транспорта.
 
«В O2 мы постоянно придумываем проекты, которые оказывают положительное влияние на окружающую среду. Например, в последние годы мы вдвое уменьшили размер пластикового держателя для SIM-карт и на сегодняшний день смогли сэкономить таким образом почти 10 тонн пластика. Переработка мобильных телефонов и другого оборудования — это еще один важный шаг на пути к устойчивому будущему», — говорит Милан Раттнер, руководитель отдела по вопросам экологического менеджмента O2.

Если кто-то хочет заработать на своем старом, ненужном телефоне, он может обналичить его текущую стоимость на сайте o2vykup.cz. Кроме того, в качестве вознаграждения за решение утилизировать свой телефон экологически безопасным способом вы получите еще 500 крон в качестве бонуса к выкупной стоимости.
 
Переработка электронных отходов важна для защиты окружающей среды. При переработке ценное сырье может быть использовано повторно, а опасные вещества не попадают в воздух, почву и воду, отмечает компания.
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