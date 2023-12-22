Быстрее и современнее. RegioJet получил проекты новых поездов, которые будут курсировать между Прагой и Брно

До сих пор на линии R9, которая проходит от столицы через Высочину до Йиглавы или Брно, курсировали поезда ČD с обозначением B (так называемые B-поезда). Но ситуация начала меняться, когда компания RegioJet победила национального перевозчика в тендере, объявленном Министерством транспорта. Государство заключило с компанией пятнадцатилетний контракт, по которому первые желтые поезда начнут курсировать в 2026 году.



По условиям тендера, RegioJet должна была отправить на линию новые поезда, поэтому компания объединилась с польской фирмой Pesa. Однако до сих пор существовало не так много визуализаций того, как могут выглядеть эти поезда. Теперь Pesa опубликовала фотографии, на которых изображены поезда снаружи и внутри. Хотя не исключено, что в реальности они будут выглядеть совсем иначе.



С первого взгляда бросается в глаза передняя часть составов, которая основана на форме нынешних поездов RegioFox, которые производятся для Чешских железных дорог. Таким образом, поезда выглядят немного современнее и в некотором роде быстрее — ведь на некоторых участках они могут развивать скорость около 200 километров в час, а в будущем они могут использовать часть высокоскоростной линии.



Интерьер, судя по визуальным изображениям, выглядит довольно стандартно, без особых особенностей. В новых поездах, помимо прочего, планируется установить кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, буфеты и как минимум по одной двери с каждой стороны вагона с низким полом, что оценят пассажиры с ограниченными возможностями, а также люди с колясками или велосипедами. Внутри также может быть установлена система камер наблюдения.



К 2026 году Pesa должна поставить RegioJet два типа поездов: один на двести пассажиров, другой — на триста. В общей сложности в эксплуатации будет находиться восемнадцать единиц, в каждой из которых будет двенадцать процентов мест первого класса. Через пятнадцать лет, то есть по истечении срока действия контракта с государством, компания должна передать эти поезда другому перевозчику.



Сокращение времени в пути

После модернизации всей линии, проходящей через Высочину, включая строительство высокоскоростной линии между Беховице и Поршичаны, время в пути на линии Прага-Брно сократится на 28 минут, и вместо 3 часов 34 минут поездка на поезде займет 3 часа 6 минут. Время в пути на поезде до Йиглавы из столицы составит 2 часа 4 минуты.



Прямой поезд из Праги в Йиглаву будет ходить каждые два часа, как и прямой поезд из Праги в Брно. Для крупнейшего города региона Высочина это значительное изменение в доступности, поскольку поезд из Праги в Йиглаву теперь идет с пересадкой в Гавличкуве Броде. Компания RegioJet, однако, осуществляет прямые автобусные рейсы по маршруту Прага — Йиглава, но в целях сокращения выбросов хочет сократить их и заменить железнодорожным транспортом.



«Запуск прямого железнодорожного сообщения сократит автобусное движение на этом маршруте, что положительно скажется на экологии и реализации так называемого европейского „зеленого курса“, цель которого, в частности, — сократить выбросы парниковых газов на пятьдесят пять процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом», — заявили в RegioJet.