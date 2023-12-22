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Быстрее и современнее. RegioJet получил проекты новых поездов, которые будут курсировать между Прагой и Брно
23 декабря 2023
21:00
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Быстрее, чаще, экономичнее, экологичнее. Компания RegioJet готовится к эксплуатации высокоскоростной железнодорожной линии R9 между Прагой и Брно (или Йиглавой), которая через три года будет обслуживаться новыми поездами от польского производителя Pesa. Именно она сейчас показала, как могут выглядеть модернизированные вагоны «желтого перевозчика», которые должны развивать скорость до 200 км/ч.
До сих пор на линии R9, которая проходит от столицы через Высочину до Йиглавы или Брно, курсировали поезда ČD с обозначением B (так называемые B-поезда). Но ситуация начала меняться, когда компания RegioJet победила национального перевозчика в тендере, объявленном Министерством транспорта. Государство заключило с компанией пятнадцатилетний контракт, по которому первые желтые поезда начнут курсировать в 2026 году.
По условиям тендера, RegioJet должна была отправить на линию новые поезда, поэтому компания объединилась с польской фирмой Pesa. Однако до сих пор существовало не так много визуализаций того, как могут выглядеть эти поезда. Теперь Pesa опубликовала фотографии, на которых изображены поезда снаружи и внутри. Хотя не исключено, что в реальности они будут выглядеть совсем иначе.
С первого взгляда бросается в глаза передняя часть составов, которая основана на форме нынешних поездов RegioFox, которые производятся для Чешских железных дорог. Таким образом, поезда выглядят немного современнее и в некотором роде быстрее — ведь на некоторых участках они могут развивать скорость около 200 километров в час, а в будущем они могут использовать часть высокоскоростной линии.
Интерьер, судя по визуальным изображениям, выглядит довольно стандартно, без особых особенностей. В новых поездах, помимо прочего, планируется установить кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, буфеты и как минимум по одной двери с каждой стороны вагона с низким полом, что оценят пассажиры с ограниченными возможностями, а также люди с колясками или велосипедами. Внутри также может быть установлена система камер наблюдения.
К 2026 году Pesa должна поставить RegioJet два типа поездов: один на двести пассажиров, другой — на триста. В общей сложности в эксплуатации будет находиться восемнадцать единиц, в каждой из которых будет двенадцать процентов мест первого класса. Через пятнадцать лет, то есть по истечении срока действия контракта с государством, компания должна передать эти поезда другому перевозчику.
Сокращение времени в пути
После модернизации всей линии, проходящей через Высочину, включая строительство высокоскоростной линии между Беховице и Поршичаны, время в пути на линии Прага-Брно сократится на 28 минут, и вместо 3 часов 34 минут поездка на поезде займет 3 часа 6 минут. Время в пути на поезде до Йиглавы из столицы составит 2 часа 4 минуты.
Прямой поезд из Праги в Йиглаву будет ходить каждые два часа, как и прямой поезд из Праги в Брно. Для крупнейшего города региона Высочина это значительное изменение в доступности, поскольку поезд из Праги в Йиглаву теперь идет с пересадкой в Гавличкуве Броде. Компания RegioJet, однако, осуществляет прямые автобусные рейсы по маршруту Прага — Йиглава, но в целях сокращения выбросов хочет сократить их и заменить железнодорожным транспортом.
«Запуск прямого железнодорожного сообщения сократит автобусное движение на этом маршруте, что положительно скажется на экологии и реализации так называемого европейского „зеленого курса“, цель которого, в частности, — сократить выбросы парниковых газов на пятьдесят пять процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом», — заявили в RegioJet.
По условиям тендера, RegioJet должна была отправить на линию новые поезда, поэтому компания объединилась с польской фирмой Pesa. Однако до сих пор существовало не так много визуализаций того, как могут выглядеть эти поезда. Теперь Pesa опубликовала фотографии, на которых изображены поезда снаружи и внутри. Хотя не исключено, что в реальности они будут выглядеть совсем иначе.
С первого взгляда бросается в глаза передняя часть составов, которая основана на форме нынешних поездов RegioFox, которые производятся для Чешских железных дорог. Таким образом, поезда выглядят немного современнее и в некотором роде быстрее — ведь на некоторых участках они могут развивать скорость около 200 километров в час, а в будущем они могут использовать часть высокоскоростной линии.
Интерьер, судя по визуальным изображениям, выглядит довольно стандартно, без особых особенностей. В новых поездах, помимо прочего, планируется установить кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, буфеты и как минимум по одной двери с каждой стороны вагона с низким полом, что оценят пассажиры с ограниченными возможностями, а также люди с колясками или велосипедами. Внутри также может быть установлена система камер наблюдения.
К 2026 году Pesa должна поставить RegioJet два типа поездов: один на двести пассажиров, другой — на триста. В общей сложности в эксплуатации будет находиться восемнадцать единиц, в каждой из которых будет двенадцать процентов мест первого класса. Через пятнадцать лет, то есть по истечении срока действия контракта с государством, компания должна передать эти поезда другому перевозчику.
Сокращение времени в пути
После модернизации всей линии, проходящей через Высочину, включая строительство высокоскоростной линии между Беховице и Поршичаны, время в пути на линии Прага-Брно сократится на 28 минут, и вместо 3 часов 34 минут поездка на поезде займет 3 часа 6 минут. Время в пути на поезде до Йиглавы из столицы составит 2 часа 4 минуты.
Прямой поезд из Праги в Йиглаву будет ходить каждые два часа, как и прямой поезд из Праги в Брно. Для крупнейшего города региона Высочина это значительное изменение в доступности, поскольку поезд из Праги в Йиглаву теперь идет с пересадкой в Гавличкуве Броде. Компания RegioJet, однако, осуществляет прямые автобусные рейсы по маршруту Прага — Йиглава, но в целях сокращения выбросов хочет сократить их и заменить железнодорожным транспортом.
«Запуск прямого железнодорожного сообщения сократит автобусное движение на этом маршруте, что положительно скажется на экологии и реализации так называемого европейского „зеленого курса“, цель которого, в частности, — сократить выбросы парниковых газов на пятьдесят пять процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом», — заявили в RegioJet.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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