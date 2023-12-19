Социальная сеть X страдает от повсеместных сбоев в работе

В США на сайт Downdetector поступили сообщения о проблемах с Network X от десятков тысяч пользователей. В Чехии сайт зарегистрировал сотни жалоб.



Перебои в работе интернет-сервисов — не редкость. О причинах сегодняшних проблем с сетью X пока ничего не известно.



В прошлом году Маск заплатил за Twitter 44 млрд долларов (примерно 1 трлн чешских крон). В конце июля этого года он заявил, что число пользователей, пользующихся сетью хотя бы раз в месяц, превысило 540 млн.



При Маске правила размещения сообщений были смягчены, но критики утверждают, что это открыло путь для разжигания ненависти и распространения ложной информации. Озабоченность отсутствием регулирования контента и некоторые противоречивые высказывания Маска заставили многих рекламодателей дистанцироваться от Network X.



В июле этого года американская интернет-компания Meta Platforms запустила свою социальную сеть Threads в попытке составить конкуренцию Network X. На прошлой неделе компания также запустила Threads в Европейском союзе, где ранее откладывала запуск из-за неопределенности в связи с жестким регулированием интернет-услуг в ЕС. Теперь сеть Threads доступна в Чешской Республике.



Маск, который также является генеральным директором Tesla, — самый богатый человек в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 228 млрд долларов (более 5 трлн чешских крон).