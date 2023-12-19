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Социальная сеть X страдает от повсеместных сбоев в работе

Анастасия Князева
21 декабря 2023
16:55
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Социальная сеть X сегодня подверглась повсеместным сбоям в работе: о проблемах сообщили пользователи со всего мира, в том числе из Чехии. Об этом свидетельствуют данные сервера Downdetector. По данным BBC, глобальные перебои продолжались более часа. Сеть X была куплена американским миллиардером Илоном Маском в прошлом году под названием Twitter. С тех пор компания претерпела значительные изменения, включая масштабное сокращение штата и переименование.
В США на сайт Downdetector поступили сообщения о проблемах с Network X от десятков тысяч пользователей. В Чехии сайт зарегистрировал сотни жалоб.
 
Перебои в работе интернет-сервисов — не редкость. О причинах сегодняшних проблем с сетью X пока ничего не известно.
 
В прошлом году Маск заплатил за Twitter 44 млрд долларов (примерно 1 трлн чешских крон). В конце июля этого года он заявил, что число пользователей, пользующихся сетью хотя бы раз в месяц, превысило 540 млн.
 
При Маске правила размещения сообщений были смягчены, но критики утверждают, что это открыло путь для разжигания ненависти и распространения ложной информации. Озабоченность отсутствием регулирования контента и некоторые противоречивые высказывания Маска заставили многих рекламодателей дистанцироваться от Network X.
 
В июле этого года американская интернет-компания Meta Platforms запустила свою социальную сеть Threads в попытке составить конкуренцию Network X. На прошлой неделе компания также запустила Threads в Европейском союзе, где ранее откладывала запуск из-за неопределенности в связи с жестким регулированием интернет-услуг в ЕС. Теперь сеть Threads доступна в Чешской Республике.
 
Маск, который также является генеральным директором Tesla, — самый богатый человек в мире. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в 228 млрд долларов (более 5 трлн чешских крон).
Чехия США социальные сети

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