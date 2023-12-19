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Большинство DDoS-атак на чешские компании в ноябре исходило из России
21 декабря 2023
23:00
383
Большинство хакерских DDoS-атак на чешские компании в ноябре, пятый месяц подряд, было направлено из России. По интенсивности атак Россия также лидирует второй месяц подряд. Об этом говорится в регулярном ежемесячном анализе статистики трафика сервиса FlowGuard чешской компанией ComSource.
«Ноябрьские показатели подтвердили, что речь больше не идет о грубой силе и нагрузке на всю инфраструктуру, что было характерно для DDoS-атак ранее. Наметилась тенденция к разнообразию и переходу к качеству. Кроме того, злоумышленники фокусируются в основном на приложениях и атакуют непосредственно источник в центрах обработки данных, а не используют большое количество интернет-соединений. Общие цифры невелики, но негативное влияние на компании и учреждения все еще остается высоким», — говорит эксперт по кибербезопасности ComSource Михал Штусак (Michal Štusák).
Все более популярные атаки непосредственно на уровне приложений позволяют злоумышленникам эффективно увеличивать воздействие атак и упрощают перегрузку серверов, работающих с сервисами, при еще меньшем сетевом трафике. В сочетании с уязвимостью не столь распространенных интернет-протоколов и ростом интенсивности отдельных атак это указывает на необходимость защиты новых мест в корпоративной ИТ-инфраструктуре.
Все более популярные атаки непосредственно на уровне приложений позволяют злоумышленникам эффективно увеличивать воздействие атак и упрощают перегрузку серверов, работающих с сервисами, при еще меньшем сетевом трафике. В сочетании с уязвимостью не столь распространенных интернет-протоколов и ростом интенсивности отдельных атак это указывает на необходимость защиты новых мест в корпоративной ИТ-инфраструктуре.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM