Большинство DDoS-атак на чешские компании в ноябре исходило из России

«Ноябрьские показатели подтвердили, что речь больше не идет о грубой силе и нагрузке на всю инфраструктуру, что было характерно для DDoS-атак ранее. Наметилась тенденция к разнообразию и переходу к качеству. Кроме того, злоумышленники фокусируются в основном на приложениях и атакуют непосредственно источник в центрах обработки данных, а не используют большое количество интернет-соединений. Общие цифры невелики, но негативное влияние на компании и учреждения все еще остается высоким», — говорит эксперт по кибербезопасности ComSource Михал Штусак (Michal Štusák).



Все более популярные атаки непосредственно на уровне приложений позволяют злоумышленникам эффективно увеличивать воздействие атак и упрощают перегрузку серверов, работающих с сервисами, при еще меньшем сетевом трафике. В сочетании с уязвимостью не столь распространенных интернет-протоколов и ростом интенсивности отдельных атак это указывает на необходимость защиты новых мест в корпоративной ИТ-инфраструктуре.