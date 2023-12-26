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Сколько жителей Чехии перейдут на искусственный интеллект в наступающем году? Цифра ошеломляет

Анастасия Князева
27 декабря 2023
21:00
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От 70 до 80% чехов старше 10 лет в следующем году будут использовать те или иные средства искусственного интеллекта (ИИ). Это значительно больше, чем в этом году, когда, например, около трети людей попробовали текстовый ИИ и только часть из них использовала его регулярно. Об этом рассказал Лукаш Бенцл, директор Чешской ассоциации искусственного интеллекта.
По мнению Адама Ханки, директора по Big Data и AI компании Creative Dock, быстрее всего будет расти использование больших языковых моделей. «Существует много предположений, что OpenAI может вскоре выпустить еще одну модель, GPT-4.5, что, скорее всего, улучшит качество ответов этой языковой модели, повысив ее удобство и полезность. Это приведет к увеличению числа как индивидуальных, так и корпоративных пользователей», — отметил он. А для тех, кто не хочет работать с OpenAI, уже несколько недель доступна модель Gemini от Google.
 
«В следующем году ИИ станет незаметным, но необходимым спутником в повседневной жизни каждого человека. ИИ станет ключевой частью смартфонов и большинства офисных приложений. Люди начнут использовать функции на основе ИИ, даже не осознавая этого, что приведет, например, к улучшению пользовательского опыта и повышению производительности», — говорит Бенцл.
 
Бенцл считает, что быстрее всего ИИ будет внедряться в офисной среде, где он возьмет на себя рутинные задачи и поможет в создании контента. Другая область — образование, где ИИ способен персонализировать процесс обучения и повысить его эффективность. Третья область — развлечения, где функции ИИ становятся частью видеоигр, социальных сетей или потоковых сервисов для пользователей.
 
«Большие и очень позитивные сюрпризы ожидают нас в здравоохранении, где ИИ — это не только диагностика, но и прогнозирование проблем со здоровьем и персонализированная медицина на основе образа жизни. Мы уже наблюдаем развитие стартапов и проектов в сфере здравоохранения, ориентированных на ИИ в здравоохранении в Чешской Республике. Эти инновации приносят ощутимые результаты — от сокращения времени ожидания приема у врача до более эффективных методов лечения», — добавил Бенцл.
 
По словам Ханки, в следующем году мы также можем ожидать продолжения медленной, но заметной трансформации рынка труда. Рабочие места пока не исчезают, но роли за компьютером трансформируются, и в некоторых профессиях ИИ действительно становится повседневным помощником, добавил он.
Чехия технологии

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