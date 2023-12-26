Накануне Рождества жители Чехии использовали рекордное количество интернет-трафика

«Чехи отправили меньше текстовых сообщений в канун Рождества, чем в предыдущие годы. То же касается и звонков. С другой стороны, объем трафика данных постоянно растет, о чем свидетельствует 25-процентный рост трафика данных в годовом исчислении», — сказала представитель O2 Вероника Захариашова. По сравнению с прошлым годом количество звонков сократилось на 3%, а количество отправленных SMS — на 17%. «Трафик передачи данных растет с каждым годом. По сравнению с 2018 годом в канун Рождества объем переданных данных увеличился в восемь раз. Рождество и Новый год больше не являются самыми загруженными днями в сети с точки зрения звонков и SMS», — отметила она.



Объем передачи данных в канун Рождества в сети T-Mobile вырос почти на 24% по сравнению с прошлым годом, сообщила ČTK начальник отдела коммуникаций компании Патриция Шедива. Час наибольшего трафика данных наблюдался, как и в прошлом году, между 21:15 и 22:15. Количество звонков было на 5,5% меньше, чем в прошлом году, в общей сложности было сделано 7,8 млн звонков. Самым напряженным было время с 10:00 до 11:00, когда было сделано более 1,7 млн звонков. Для сравнения, самым загруженным днем с точки зрения звонков в сети T-Mobile было 4 сентября 2023 года, первый учебный день, когда было совершено 17,4 млн звонков.



По словам представителя компании Vodafone Шарлотты Дедковой, в канун Рождества этого года в сети Vodafone было совершено 11,2 млн звонков и передано более 5 млн текстовых сообщений. Использование услуг передачи данных выросло на 55% по сравнению с прошлым годом, что, по ее словам, подтверждает тенденцию последних лет, когда связь переходит в интернет-приложения. Хотя количество текстовых сообщений снижается из года в год, в канун Рождества оно по-прежнему остается самым высоким в году. Однако по количеству голосовых вызовов и объему передаваемых данных рождественский период уже можно сравнить с обычным трафиком.



Количество голосовых вызовов у Vodafone снизилось на 6% по сравнению с прошлым годом. В целом период Рождества похож на обычные выходные. Дни, когда раздаются табели успеваемости, как полугодовые, так и итоговые, а также начало учебного года являются исключительными по объему голосового трафика. Помимо сообщения о результатах и обмена впечатлениями, причиной может быть также организация поездки из школы. Хотя использование традиционных SMS сокращается из года в год, в этом году примерно на 17%, в сети Vodafone в канун Рождества было отправлено больше текстовых сообщений, чем в прошлом году. Как и в прошлом году, среди подключенных иностранных SIM-карт преобладали украинские. Кроме того, большинство звонков за границу было совершено в Украину, добавила Дедкова.