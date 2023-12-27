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Среднечешская полиция расследует два случая одобрения стрельбы в соцсетях, полиция Яблонца — один
28 декабря 2023
20:30
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Среднечешская полиция расследует два случая подстрекательства и одобрения трагической стрельбы на философском факультете Карлова университета в Праге. Аналогичное дело расследуют полицейские из района Яблонец в Либерецком крае. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой полиции. В среду полиция заявила, что по всей Чехии расследуется около шести десятков дел, связанных со стрельбой.
Стрельбу поддержали в социальных сетях двое мужчин из центральной Чехии, из регионов Колин и Млада-Болеслав. За подстрекательство к преступлению им грозит до двух лет лишения свободы, сообщил сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь полиции Центральной Чехии Павел Трукса. 24-летний мужчина из Танвальда подозревается в преступлении, заключающемся в одобрении преступления. По словам пресс-секретаря полиции Яблонца Дагмар Сохоровой, ему грозит до года лишения свободы.
Дело двух мужчин из Центральной Чехии связано с сообщениями в социальных сетях. «В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статьям 365 и 364 Уголовного кодекса — одобрение преступления и подстрекательство к совершению преступления», — сказала Трукса.
Дело двух мужчин из Центральной Чехии связано с сообщениями в социальных сетях. «В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статьям 365 и 364 Уголовного кодекса — одобрение преступления и подстрекательство к совершению преступления», — сказала Трукса.
Полиция возбудила уголовное дело против мужчины из Колина, а мужчине из Млада-Болеславского района полиция уже сообщила о своих подозрениях, добавил пресс-секретарь.
Мужчине из Танвальда в районе Яблонца полиция пока сообщила, что подозревает его в публичном одобрении массового убийства. «Подозреваемый публично одобрил убийство на философском факультете Карлова университета в Праге своими комментариями в социальной сети», — сказала Сохорова.
Напомним, что стрелок убил 13 человек в здании философского факультета на площади Палаха в Праге неделю назад, в четверг, а 14-я жертва позже скончалась в больнице. Еще 25 человек получили ранения, некоторые из них очень серьезные. По словам полиции, стрельбу устроил 24-летний студент факультета из Среднечешского края, которого полиция также связывает с двойным убийством в Клановицком лесу 15 декабря. В доме преступника полиция нашла письмо, в котором стрелок признался в причастности к делу в Клановице.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM