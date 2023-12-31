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Кто-то проник в дом пражского стрелка
2 января 2024
11:30
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В дом пражского стрелка недавно проник неопознанный злоумышленник, сообщает портал Novinky во вторник, 2 января. Этот частный дом расположен в поселке Гостоунь (Среднечешский край) и принадлежит 24-летнему студенту, который на днях устроил стрельбу в здании философского факультета Карлова университета.
По словам представителя полиции Михаелы Рихтеровой, сообщение об попытке незаконного проникновения в жилище поступило неделю назад. Вскоре после этого был зафиксирован факт фактического проникновения в дом. Оба случая расследуют правоохранительные органы.
В ответ на произошедшие инциденты полиция приняла решение обеспечить круглосуточную охрану дома. По соображениям следствия Михаела Рихтерова воздержалась от дополнительных комментариев, были ли похищены какие-либо ценности и был ли нанесен ущерб. Напомним, что 21 декабря чешский студент после убийства собственного отца уехал в Прагу. Там он открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета, убив 14 человек и ранив 25, после чего покончил с собой.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM