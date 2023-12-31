Кто-то проник в дом пражского стрелка

По словам представителя полиции Михаелы Рихтеровой, сообщение об попытке незаконного проникновения в жилище поступило неделю назад. Вскоре после этого был зафиксирован факт фактического проникновения в дом. Оба случая расследуют правоохранительные органы.



В ответ на произошедшие инциденты полиция приняла решение обеспечить круглосуточную охрану дома. По соображениям следствия Михаела Рихтерова воздержалась от дополнительных комментариев, были ли похищены какие-либо ценности и был ли нанесен ущерб. Напомним, что 21 декабря чешский студент после убийства собственного отца уехал в Прагу. Там он открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета, убив 14 человек и ранив 25, после чего покончил с собой.