ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Кто-то проник в дом пражского стрелка

Анастасия Князева
2 января 2024
11:30
1264
В дом пражского стрелка недавно проник неопознанный злоумышленник, сообщает портал Novinky во вторник, 2 января. Этот частный дом расположен в поселке Гостоунь (Среднечешский край) и принадлежит 24-летнему студенту, который на днях устроил стрельбу в здании философского факультета Карлова университета.
По словам представителя полиции Михаелы Рихтеровой, сообщение об попытке незаконного проникновения в жилище поступило неделю назад. Вскоре после этого был зафиксирован факт фактического проникновения в дом. Оба случая расследуют правоохранительные органы.

В ответ на произошедшие инциденты полиция приняла решение обеспечить круглосуточную охрану дома. По соображениям следствия Михаела Рихтерова воздержалась от дополнительных комментариев, были ли похищены какие-либо ценности и был ли нанесен ущерб. Напомним, что 21 декабря чешский студент после убийства собственного отца уехал в Прагу. Там он открыл огонь в здании философского факультета Карлова университета, убив 14 человек и ранив 25, после чего покончил с собой.
убийство самоубийство Карлов университет

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
2 ЯНВАРЯ 2024
13:30
688
ДОМ И СЕМЬЯ
ДОРОЖАЮТ ДЕТСКИЕ ГРУППЫ И ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ
2 ЯНВАРЯ 2024
09:00
3626
ЗДОРОВЬЕ
СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ? 6 ПРИЕМОВ ОТ ЧЕШСКИХ ЭКСПЕРТОВ, КАК СОХРАНИТЬ НЕРВЫ
1 ЯНВАРЯ 2024
19:00
824
ЗДОРОВЬЕ
ДЕТИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА ЛЫЖНЫЕ КУРСЫ
31 ДЕКАБРЯ 2023
23:00
3913
КУЛЬТУРА
НОВОГОДНИЙ ПЛЕЙЛИСТ ОТ 420ON: ВКЛЮЧИТЕ ВИДЕО И НАСЛАДИТЕСЬ АТМОСФЕРОЙ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
18:30
С нового года сотрудники в Чехии, работающие по контракту, получат право на отпуск
17:30
Тысячи людей в Чехии лишатся жилищного пособия
16:30
В конце 2022 года недвижимость в Чехии подешевела впервые за девять лет
15:30
Ввести евро в итоге будет правильно, поддержали аналитики Петра Павела
14:30
Как жители Чехии воспринимают Украину и Россию сегодня? Опрос показывает, что чехи не любят обе страны
13:30
Дорожают детские группы и дома престарелых
12:30
В Крконоше есть опасность схода лавин, в горах гололед
10:30
Старинная Прага — с чего все начиналось?
09:00
Слишком много плохих новостей? 6 приемов от чешских экспертов, как сохранить нервы
07:30
Новыми владельцами Packeta, которой принадлежит Zásilkovna, стали CVC Fund и Emma Capital