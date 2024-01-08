Январская инфляция покажет, как изменились цены на продукты питания с наступлением года

С начала этого года на продукты питания действует ставка НДС в размере 12%, тогда как раньше она составляла 15%. С другой стороны, большинство напитков перешли на основную ставку НДС в 21%. Несмотря на снижение ставки НДС на продукты питания, Проуза сообщил в декабре, что со следующего года продукты питания станут дороже. В качестве причин он назвал рост цен со стороны поставщиков и некоторые меры из пакета консолидации, такие как повышение подоходного налога или налога на недвижимость.



«Предупреждения некоторых предпринимателей о том, что нам следует ожидать роста цен на 10%, с самого начала выглядели несколько преувеличенными. Затраты в сельском хозяйстве и у производителей продуктов питания в течение 2023 года снижались, причем в некоторых случаях довольно значительно. Кроме того, продавцы сталкиваются со слабым потребительским спросом, что ограничивает их возможности для повышения цен», — говорит Градил.



По словам Градила, предприятия розничной торговли также часто преувеличивают влияние пакета консолидации. «В целом нельзя полностью исключить, что, несмотря на снижение ставки НДС на продукты питания, они в итоге не станут дешевле, но значительное повышение цен представляется крайне маловероятным», — добавил он.



В связи со снижением ставки НДС многие ритейлеры придумывают специальные предложения. «Снижение НДС на продукты питания было широко освещаемой темой, которая была под большим вопросом из-за планируемого повышения оптовых цен. Теперь сетям имеет смысл убедить домохозяйства, что именно у них они могут найти продукты, цены на которые благодаря снижению НДС сократились», — сказал ČTK аналитик XTB Штепан Гаек. Он добавил, что новая ставка НДС не приведет к значительному снижению цен на продукты питания и любое снижение может быть временным.



Проуза сказал агентству ČTK, что снижение ставки НДС повлияет на цены продуктов питания. «Но основное влияние на цены в магазинах оказывают цены поставщиков, и я очень надеюсь, что поставщики передумали относительно первоначально объявленного повышения, так как им удалось договориться о помощи с ценами на энергоносители для чешских производителей продуктов питания», — сказал он. По его словам, Союз торговли и туризма не располагает результатами конкретных переговоров. «Торговая политика — это дело каждой компании», — добавил он.



Поставщики не дают повода для удорожания продуктов, сети супермаркетов соглашаются на повышение цен не более чем на несколько процентов в ходе переговоров с ними, а иногда даже просят производителей снизить цены, говорит Дана Вечержова, президент Чешской продовольственной палаты. По ее словам, снижение НДС в свою очередь не повлияет на цены на продукты питания.