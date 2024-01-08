Microsoft добавит на клавиатуру Windows клавишу для искусственного интеллекта

«Появление клавиши Copilot — это первое значительное изменение клавиатуры ПК на базе Windows за последние почти три десятилетия», — говорится в сообщении Microsoft. В 1994 году клавиатура пополнилась клавишей Windows. Она открывает меню «Пуск» и в сочетании с прочими клавишами активирует другие функции.



Компьютерный ученый Джон Такер из Университета Суонси назвал добавление новой клавиши «естественным шагом», сообщает BBC. Он добавил, что этот шаг свидетельствует о том, что Microsoft придает большое значение Copilot.



«Мы считаем, что это облегчит людям участие в преобразованиях, связанных с искусственным интеллектом. Клавиша Copilot, как и клавиша Windows, становится неотъемлемой частью клавиатуры», — сказал исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди.



В основе Copilot лежит технология OpenAI, компании, создавшей популярную чат-систему ChatGPT. Microsoft вложил в OpenAI около 13 миллиардов долларов (почти 300 миллиардов чешских крон).



В ноябре прошлого года OpenAI выложила свою систему ChatGPT в бесплатный доступ. Система быстро завоевала большую популярность и внесла значительный вклад в нынешнюю волну интереса к искусственному интеллекту со стороны общественности, СМИ и инвесторов.