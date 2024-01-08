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Microsoft добавит на клавиатуру Windows клавишу для искусственного интеллекта
8 января 2024
19:00
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Американский компьютерный гигант Microsoft решил приступить к самой масштабной за последние десятилетия модернизации клавиатуры для компьютеров под управлением Windows. Компания объявила, что добавит на клавиатуру новую клавишу, активирующую ее ассистентский сервис Copilot, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).
«Появление клавиши Copilot — это первое значительное изменение клавиатуры ПК на базе Windows за последние почти три десятилетия», — говорится в сообщении Microsoft. В 1994 году клавиатура пополнилась клавишей Windows. Она открывает меню «Пуск» и в сочетании с прочими клавишами активирует другие функции.
Компьютерный ученый Джон Такер из Университета Суонси назвал добавление новой клавиши «естественным шагом», сообщает BBC. Он добавил, что этот шаг свидетельствует о том, что Microsoft придает большое значение Copilot.
«Мы считаем, что это облегчит людям участие в преобразованиях, связанных с искусственным интеллектом. Клавиша Copilot, как и клавиша Windows, становится неотъемлемой частью клавиатуры», — сказал исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди.
В основе Copilot лежит технология OpenAI, компании, создавшей популярную чат-систему ChatGPT. Microsoft вложил в OpenAI около 13 миллиардов долларов (почти 300 миллиардов чешских крон).
В ноябре прошлого года OpenAI выложила свою систему ChatGPT в бесплатный доступ. Система быстро завоевала большую популярность и внесла значительный вклад в нынешнюю волну интереса к искусственному интеллекту со стороны общественности, СМИ и инвесторов.
Компьютерный ученый Джон Такер из Университета Суонси назвал добавление новой клавиши «естественным шагом», сообщает BBC. Он добавил, что этот шаг свидетельствует о том, что Microsoft придает большое значение Copilot.
«Мы считаем, что это облегчит людям участие в преобразованиях, связанных с искусственным интеллектом. Клавиша Copilot, как и клавиша Windows, становится неотъемлемой частью клавиатуры», — сказал исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Мехди.
В основе Copilot лежит технология OpenAI, компании, создавшей популярную чат-систему ChatGPT. Microsoft вложил в OpenAI около 13 миллиардов долларов (почти 300 миллиардов чешских крон).
В ноябре прошлого года OpenAI выложила свою систему ChatGPT в бесплатный доступ. Система быстро завоевала большую популярность и внесла значительный вклад в нынешнюю волну интереса к искусственному интеллекту со стороны общественности, СМИ и инвесторов.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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