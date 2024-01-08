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Гарри Поттер очаровал Чехию. Почему Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой года
10 января 2024
19:30
440
Волшебные палочки, магические зелья, полеты на гиппогрифе... В «Наследии Хогвартса» вы полностью погрузитесь в мир Гарри Поттера. За волшебной новинкой следуют старые добрые футбол, Человек-паук, ассасины, джедаи, а также вышедший 11 лет назад Grand Theft Auto, затем Minecraft.
Alza, JRC и Xzone сходятся во мнении о самой продаваемой видеоигре 2023 года. Однако в статистике популярных магазинов вы найдете существенные различия в других строчках рейтинга среди чешских геймеров. Даже для Last Train Home, игры о чехословацких легионерах.
Волшебный мир Гарри Поттера, представленный в виде захватывающей видеоигры, очаровал чешских геймеров больше всего. В чешских магазинах «Наследие Хогвартса» стало самой продаваемой игрой прошлого года. Но как обстоят дела с другими играми? «Самым большим конкурентом для Hogwarts Legacy в прошлом году была EA Sports FC 24», — сказала Элишка Чержовска из Alza. Ее слова подтверждают продажи JRC, или группы Smarty.cz, к которой принадлежит крупнейшая сеть игровых магазинов.
Однако другой специалист по видеоиграм Xzone зафиксировал второе место за другой игрой. «Marvel’s Spider-Man» заняла второе место в нашем рейтинге после «Наследия Хогвартса». Она уступила первому месту всего около 100 экземпляров, а ведь вышла только на PlayStation 5», — говорит Мартин Шованец, глава и соучредитель магазина игр. EA Sports FC 24, преемница знаменитой франшизы FIFA, заняла лишь шестое место в прошлогоднем рейтинге Xzone.
Если бы в продажу поступило больше экземпляров Last Train Home, она могла бы обойти даже Diablo IV.
Видеоигра, вдохновленная историями о юных волшебниках писательницы Дж. К. Роулинг, которая не принимала участия в разработке «Наследия Хогвартса», стала хитом продаж практически во всем мире. Данные аналитической компании Circana, которые не учитывают декабрь, говорят даже о том, что «Наследие Хогвартса» вырвалось на первое место по продажам в США после многолетнего господства франшизы Call of Duty.
Хотя бренд «Гарри Поттер» в прошлом породил несколько достаточно успешных игр, ни одна из них не стала таким бестселлером, как «Наследие Хогвартса». «Смещение ежегодного короля чартов, FIFA, с вершины таблицы продаж стало значительным сюрпризом», — говорит Чержовска от имени Alza. «Но справедливости ради стоит отметить, что Hogwarts Legacy вышла в первом квартале года и имела самое длительное время для обеспечения продаж из всех основных игр», — добавляет Шованец.
Чешская игра в десятке лучших
Данные прошлого года могут порадовать и поклонников чешской индустрии видеоигр. Историческая стратегия Last Train Home от брненской студии Ashborne Games, хотя и начала свой путь только в ноябре, показала интересные продажи в прошлом году. Благодаря успешной премьере — в свое время Last Train Home вошла в топ-10 игр в Steam — она также попала в список крупнейших чешских игровых студий.
«Last Train Home стала значительным успехом в области чешских игр. Дисковые версии уже распроданы в нашей стране, и мы ждем новых экземпляров», — говорит Чержовска из Alza. На сайте Xzone игра о чехословацких легионерах попала в десятку самых продаваемых видеоигр прошлого года. «Десятое место Last Train Home — это не только сюрприз, но и досада. Если бы было распространено больше экземпляров, игра могла бы обойти Diablo IV по количеству продаж», — заключает Шованец.
Продажи видеоигр обычно тесно связаны с платформой, на которой они выходят.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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