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Мобильный телефон, выпавший из «Боинга», выдержал падение с высоты почти 5 000 метров
11 января 2024
16:00
952
Житель американского штата Орегон нашел на обочине дороги недалеко от Портленда почти неповрежденный мобильный телефон, который, по всей видимости, упал с поврежденного лайнера авиакомпании Alaska Airlines, у которого на прошлой неделе в полете оторвало часть фюзеляжа. Об это сообщило информационное агентство DPA.
5 января 2024 года пассажиры рейса авиакомпании Alaska Airlines из Портленда, США, были шокированы, когда вскоре после взлета из самолета выпало окно и небольшая часть фюзеляжа. Самолет Boeing 737-9 благополучно вернулся в аэропорт примерно через 20 минут, никто из 174 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.
«Телефон пережил падение с высоты 16 000 футов (около 4 900 метров) и остался невредим», — написал в социальной сети X нашедший его Шон Бейтс, добавив, что он передал устройство в Национальный совет по транспортной безопасности США (NTSB).
Представитель NTSB сообщил нескольким СМИ, что телефон, скорее всего, был на борту поврежденного самолета Alaska Airlines. Он добавил, что устройство уже передано этой авиакомпании.
По словам Бейтса, наполовину заряженный мобильный телефон был практически цел и работал в авиарежиме. О том, что он, очевидно, принадлежал кому-то из пассажиров рейса Alaska Airlines, он узнал по тому, что на разблокированном дисплее появился чек за два зарегистрированных багажа на рейсе Alaska Airlines. К устройству был прикреплен кабель для зарядки. Модель телефона на данный момент СМИ неизвестна.
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
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- 7 PAPRSEK STODŮLKY
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