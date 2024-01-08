ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Мобильный телефон, выпавший из «Боинга», выдержал падение с высоты почти 5 000 метров

Анастасия Князева
11 января 2024
16:00
952
Житель американского штата Орегон нашел на обочине дороги недалеко от Портленда почти неповрежденный мобильный телефон, который, по всей видимости, упал с поврежденного лайнера авиакомпании Alaska Airlines, у которого на прошлой неделе в полете оторвало часть фюзеляжа. Об это сообщило информационное агентство DPA.
5 января 2024 года пассажиры рейса авиакомпании Alaska Airlines из Портленда, США, были шокированы, когда вскоре после взлета из самолета выпало окно и небольшая часть фюзеляжа. Самолет Boeing 737-9 благополучно вернулся в аэропорт примерно через 20 минут, никто из 174 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. 

«Телефон пережил падение с высоты 16 000 футов (около 4 900 метров) и остался невредим», — написал в социальной сети X нашедший его Шон Бейтс, добавив, что он передал устройство в Национальный совет по транспортной безопасности США (NTSB).

Представитель NTSB сообщил нескольким СМИ, что телефон, скорее всего, был на борту поврежденного самолета Alaska Airlines. Он добавил, что устройство уже передано этой авиакомпании.

По словам Бейтса, наполовину заряженный мобильный телефон был практически цел и работал в авиарежиме. О том, что он, очевидно, принадлежал кому-то из пассажиров рейса Alaska Airlines, он узнал по тому, что на разблокированном дисплее появился чек за два зарегистрированных багажа на рейсе Alaska Airlines. К устройству был прикреплен кабель для зарядки. Модель телефона на данный момент СМИ неизвестна.
мобильный телефон В мире катастрофы

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:30
12 ЯНВАРЯ 2024
138
ТЕХНОЛОГИИ
ОЦИФРОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАРТ В ЧЕХИИ ДО СИХ ПОР НЕ ПРОВЕДЕНА. В ЭСТОНИИ ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТАЕТ УЖЕ 15 ЛЕТ
Эстония ввела оцифровку медицинских карт еще в 2008 году. Теперь пациенты и их врачи могут просматривать все...
19:30
10 ЯНВАРЯ 2024
545
ТЕХНОЛОГИИ
ГАРРИ ПОТТЕР ОЧАРОВАЛ ЧЕХИЮ. ПОЧЕМУ HOGWARTS LEGACY СТАЛА САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ ИГРОЙ ГОДА
Волшебные палочки, магические зелья, полеты на гиппогрифе... В «Наследии Хогвартса» вы полностью погрузитесь в мир...
17:30
10 ЯНВАРЯ 2024
1824
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ САМЫЙ ЗАРАЗНЫЙ ВАРИАНТ КОРОНАВИРУСА. МИНЗДРАВ СНОВА ПРИЗВАЛ К ВАКЦИНАЦИИ
В настоящее время в Чехии зафиксирован самый заразный вариант ковида. В связи с этим глава Минздрава Властимил Валек...
21:00
8 ЯНВАРЯ 2024
609
КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ «АЛОЭВЕРА» В ПРАГЕ 21 ЯНВАРЯ
«АлоэВера» — уникальный поп-рок коллектив, исполняющий солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
12:30
Продавец карпов «глушил» уже мертвую рыбу перед Рождеством, ему грозит крупный штраф
11:30
Оцифровка медицинских карт в Чехии до сих пор не проведена. В Эстонии эта технология работает уже 15 лет
10:30
Инфляция в Чехии в декабре была пятой по величине в Европе, в ноябре — шестой
09:30
15-летний подросток из Остравы отправился воевать. Его нашли в Украине
08:30
Президент Чехии планирует посетить Израиль и Катар и провести переговоры с высокопоставленными политиками
07:30
5 случаев ДТП в Чехии, когда страховая не оплачивает ущерб. Что предпринять?
23:00
«Мордор» Чешской Республики? Как жители бедных частей Чехии оценивают свою жизнь
22:00
Правительство затягивает с легализацией марихуаны. Разрешат не все
21:00
«Нам все равно», — сколько жителей Чехии совсем не интересуются политикой?
20:00
Грозила еще большая трагедия. Во время стрельбы на факультете должен был состояться концерт