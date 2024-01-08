Оцифровка медицинских карт в Чехии до сих пор не проведена. В Эстонии эта технология работает уже 15 лет

«Когда вы посещаете врача и он выдает вам медицинское заключение, оно автоматически заносится в вашу цифровую медицинскую карту», — сказала Пийрметс на специальной презентации в таллиннском медиацентре e-Estonia.

С выданным медицинским заключением могут ознакомиться другие врачи, к которым пациент обращается в Эстонии. Однако при необходимости пациент может скрыть конкретное заключение одним щелчком мыши.

«Если пациент хочет получить второе мнение о своем диагнозе, он может скрыть конкретное заключение перед посещением специалиста, чтобы не повлиять на мнение другого врача», — пояснил советник по цифровой трансформации Эстонии.

«Мы не рекомендуем этого делать, потому что люди не являются медицинскими специалистами. Мы не знаем, какая именно информация нужна врачу для постановки диагноза, поэтому лучше ничего не скрывать», — говорит она. «Но, конечно, по закону это возможно», — добавила она.

Электронные медицинские карты в Чехии еще не введены. «На республиканском уровне такой системы пока нет», — сказал Novinky Ондржей Якоб, представитель министерства здравоохранения.

Пийрметс также рассказала, что в Эстонии медицинское заключение по умолчанию выдается в цифровом виде. Если пациенту нужна бумажная версия, он может ее запросить. «Но это такой стандарт, что люди знают, что оно (медицинское заключение) доступно в интернете. Если кто-то все же хочет получить его в физическом виде, он должен специально об этом попросить», — отметила она.

В Чехии все работает наоборот: врачи выдают только бумажные медицинские заключения, которые очень часто приходится передавать другим врачам или в органы власти.

Это должно измениться, по крайней мере частично, не позднее 30 июня 2026 года, поскольку оцифровка медицинских документов должна произойти в рамках реформ Национального плана восстановления, финансируемого Европейским союзом.

«Отдельные виды медицинских отчетов должны быть предоставлены после завершения проектов, не позднее крайнего срока использования субсидий ЕС, из которых они финансируются, то есть в 2026 году», — сказал Якоб. Он не уточнил, какие «отдельные виды» медицинских заключений будут доступны в цифровом виде.

В отличие от Эстонии, в Чехии все будет работать немного иначе. По мнению Якоба, не все врачи пациента должны сразу же иметь доступ к электронным медицинским картам.

«Если врач не является лечащим врачом пациента, он не будет автоматически иметь доступ к документации. (...) Врач получит доступ к электронной форме документации только после того, как получит мандат. Именно для этого будет использоваться электронная система управления мандатами», — пояснил Якоб.

Эстонский портал здравоохранения предназначен не только для хранения электронных медицинских карт. Люди могут запросить рецепт, посмотреть результаты анализов или записаться на прием к врачу, будь то терапевт, стоматолог или хирург.

«В этой системе вы можете записаться на прием к подавляющему большинству врачей по всей Эстонии», — говорит Пийрметс. «Если вам нужен стоматолог, вы просто записываетесь на прием, — пояснила она. — Все врачи находятся в одном месте».