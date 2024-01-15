Цена на газ в Европе рекордно снизилась — в чем причина?

Цена ключевого фьючерсного контракта на газ с поставкой в следующем месяце на виртуальном рынке Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах вчера упала примерно на 8%, до 29,29 евро. В начале 2023 года мегаватт-час стоил 79 евро. Начало войны на Ближнем Востоке привело к временному росту цены выше 50 евро в начале октября, но затем тенденция изменилась.



Текущий уровень цен значительно ниже пиковых значений, достигнутых после начала войны России против Украины. В 2022 году цены на газ временно превышали 300 евро после того, как Россия резко сократила поставки газа в Европу.



Чехи в прошлом году потребляли меньше всего газа с 1994 года. Потребление газа в Чехии в прошлом году сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом и составило 7,1 миллиарда кубометров. В 2023 году по всему Европейскому союзу также будет потребляться меньше газа — примерно на 5% меньше, чем в прошлом году.