Паспорт в мобильном телефоне: новое приложение заработает в Чехии с 20 января

Приложение eDoklady будет доступно для скачивания в App Store и Google Play с субботы. Электронное удостоверение личности станет альтернативой пластиковой карте, которая останется действительной. В течение некоторого времени вы не сможете обойтись без нее, например, центры занятости, налоговые службы и полиция будут обязаны принимать электронные документы только с 1 июля. Некоторые муниципалитеты уже готовятся делать это добровольно. Полиция также заявила, что хочет быть готова проверять электронные документы уже в апреле.

«Нам пришлось подождать до подписания президентом, чтобы опубликовать закон о праве на цифровые услуги в сборнике и ввести его в действие», — сказала пресс-секретарь Агентства цифровой информации Анна-Мари Лихтенберг. Она объяснила небольшую задержку тем, что первоначально предполагалось, что электронные документы будут введены в действие к началу года.

Создание электронных документов предполагает, что у гражданина есть действующее пластиковое удостоверение личности. После входа в систему приложение загружает фотографию и подпись из реестра удостоверений личности в том виде, в котором они сейчас находятся на документе.

Для создания электронного удостоверения личности требуется какая-либо форма цифровой идентификации, например банковская. Аутентификация будет обеспечиваться цифровым PIN-кодом из четырех-восьми символов. Аутентификация по отпечатку пальца или лицу также работает, но все равно придется вводить PIN-код, если биометрическая аутентификация не сработает. Для аутентификации должен быть включен Bluetooth.

Верификация осуществляется путем сканирования отображаемого QR-кода, но при этом в приложении появляется фотография. Это сделано для того, чтобы человек, например, не смог подтвердить свой возраст с помощью чужого мобильного телефона.

Узнать, какие органы власти принимают электронные документы, можно прямо в приложении.

Приложение eDocuments также сможет проверять личность. Эта возможность будет доступна не только органам власти, но и компаниям или гражданам. Например, бармены смогут проверять совершеннолетие своих клиентов, если те решат сделать это добровольно. Частные компании пока не обязаны принимать электронные документы. Можно ожидать, что такие компании, как банки, будут делать это в своих интересах, чтобы улучшить качество обслуживания.

В будущем приложение можно будет использовать и для проверки возраста на кассе самообслуживания в супермаркете, но это предполагает небольшое изменение закона.

Разработка приложения обошлась примерно в 10 млн крон и заняла семь месяцев.