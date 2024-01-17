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Новые телефоны со встроенным ИИ, которые уже можно заказать в Чехии. Что обещает Samsung?

Анастасия Князева
19 января 2024
14:00
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Южнокорейская компания Samsung Electronics представила новую линейку своих флагманских смартфонов Galaxy S24. В устройствах будет использоваться технология генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от интернет-компании Google.
«Мы предвещаем новую эру, в которой искусственный интеллект будет играть ведущую роль», — сказал Дрю Блэкард, вице-президент американского подразделения Samsung, отвечающий за мобильные устройства, в интервью AP.
 
Новая линейка включает в себя три версии телефонов Galaxy S24. Устройства можно предварительно заказать на сайте Samsung. Цена базовой версии начинается от 21 990 крон, также предлагаются более дорогие варианты Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.
 
Телефоны будут оснащены технологией Google Circle To Search. Технология позволит пользователю отметить фрагмент текста или фотографию, по которым телефон затем будет искать информацию в интернете.
 
Сейчас Google конкурирует с Microsoft во внедрении генеративного искусственного интеллекта в широко используемые приложения и устройства, такие как смартфоны и персональные компьютеры.
 
В прошлом месяце исследовательская компания Counterpoint Research предсказала, что доля рынка смартфонов с генеративным искусственным интеллектом удвоится в этом году по сравнению с 4% в прошлом году, сообщает Reuters.
 
Другие крупные компании в сфере высоких технологий, в том числе американская Apple, также демонстрируют возможности ИИ на презентациях новых продуктов.
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