В Йештеде открылись новые горнолыжные трассы. Чешский курорт привлекает семьи низкими ценами

Анастасия Князева 19 января 2024 20:00 326

Морозная погода и большое количество выпавшего снега позволят горнолыжному курорту Йештед открыть больше трасс. С пятницы, 19 января, спустя несколько лет посетители смогут кататься на Плани — популярной южной части курорта. Будет открыто более 5 километров лыжных трасс, которые в настоящее время предлагают лучшие условия для катания, особенно для семей с детьми.