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В Йештеде открылись новые горнолыжные трассы. Чешский курорт привлекает семьи низкими ценами
19 января 2024
20:00
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Морозная погода и большое количество выпавшего снега позволят горнолыжному курорту Йештед открыть больше трасс. С пятницы, 19 января, спустя несколько лет посетители смогут кататься на Плани — популярной южной части курорта. Будет открыто более 5 километров лыжных трасс, которые в настоящее время предлагают лучшие условия для катания, особенно для семей с детьми.
В Йештеде также снижаются цены на ски-пассы, которые можно купить онлайн по цене от 490 крон. «Благодаря благоприятным условиям для технического снегообразования и обилию естественного снега мы можем вновь открыть популярные трассы после пятилетнего перерыва. Мы предложим лыжникам дополнительные 1,5 километра трасс, будут открыты лучшие склоны с обеих сторон курорта», — сказал Радек Чалупа, директор горнолыжного курорта Йештед, добавив, что Плани открыта с пятницы, 19 января, до конца выходных. На следующей неделе посетители смогут кататься здесь со среды по воскресенье.
С наступлением весенних каникул трассы Плани будут работать ежедневно со 2 февраля. Помимо залитой солнцем Плани и популярной 1,5-километровой трассы Efecta Nová Skalka, лыжники могут ожидать открытия и других частей курорта.
Верхняя часть старой лыжной трассы Скалка со сноупарком будет открыта с четверга, 18 января. С субботы, 20 января, нижняя часть трасс Либерецкой и Берановой части, которая служит переходом между Черным Врхом и Скалкой, также будет проходима по естественному снегу. Для начинающих лыжников есть детская зона на Бухарце и фанпарк Kubík FunPark, который идеально подходит для обучения самых маленьких лыжников.
В настоящее время в Йештеде стоит настоящая зимняя погода, и местный горнолыжный курорт предлагает отличные снежные условия. Кроме того, снижение количества туристов после праздников и перед весенними каникулами означает полупустые трассы и минимальные очереди на подъемниках. Если вы предпочитаете катание на рассвете, вы можете забронировать Fresh Track — фантастическое катание по свежему ухоженному склону, начинающееся в 7:30, до официального открытия подъемников, с сытным горным завтраком. Благодаря современному искусственному освещению вам, несомненно, понравится ночное катание на ORLEN, которое доступно ежедневно с 6 до 9 вечера и предлагает захватывающие виды на Либерец.
На горнолыжном курорте Йештед вы также найдете профессиональную лыжную школу, хорошо оборудованный прокат лыж, лыжный сервис и вместительную автостоянку всего в нескольких шагах от канатной дороги.
СОВЕТ! Хотите сэкономить на ски-пассах? Покупайте их, как авиабилеты, заблаговременно! Цены не фиксированы, а отображаются динамически в зависимости от загруженности курорта, погоды или количества проданных билетов. В настоящее время дневные абонементы на январь можно приобрести по цене от 490 крон.
С наступлением весенних каникул трассы Плани будут работать ежедневно со 2 февраля. Помимо залитой солнцем Плани и популярной 1,5-километровой трассы Efecta Nová Skalka, лыжники могут ожидать открытия и других частей курорта.
Верхняя часть старой лыжной трассы Скалка со сноупарком будет открыта с четверга, 18 января. С субботы, 20 января, нижняя часть трасс Либерецкой и Берановой части, которая служит переходом между Черным Врхом и Скалкой, также будет проходима по естественному снегу. Для начинающих лыжников есть детская зона на Бухарце и фанпарк Kubík FunPark, который идеально подходит для обучения самых маленьких лыжников.
В настоящее время в Йештеде стоит настоящая зимняя погода, и местный горнолыжный курорт предлагает отличные снежные условия. Кроме того, снижение количества туристов после праздников и перед весенними каникулами означает полупустые трассы и минимальные очереди на подъемниках. Если вы предпочитаете катание на рассвете, вы можете забронировать Fresh Track — фантастическое катание по свежему ухоженному склону, начинающееся в 7:30, до официального открытия подъемников, с сытным горным завтраком. Благодаря современному искусственному освещению вам, несомненно, понравится ночное катание на ORLEN, которое доступно ежедневно с 6 до 9 вечера и предлагает захватывающие виды на Либерец.
На горнолыжном курорте Йештед вы также найдете профессиональную лыжную школу, хорошо оборудованный прокат лыж, лыжный сервис и вместительную автостоянку всего в нескольких шагах от канатной дороги.
СОВЕТ! Хотите сэкономить на ски-пассах? Покупайте их, как авиабилеты, заблаговременно! Цены не фиксированы, а отображаются динамически в зависимости от загруженности курорта, погоды или количества проданных билетов. В настоящее время дневные абонементы на январь можно приобрести по цене от 490 крон.
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