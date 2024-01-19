Паспорт в мобильном телефоне: 70 000 человек 20 января загрузили приложение eDoklady, несмотря на технические проблемы

Об этом Чешскому агентству новостей сообщила Анна-Мария Лихтенберг, пресс-секретарь Агентства цифровой информации (DIA).





По словам пресс-секретаря, Национальный орган идентификации (NIA), который обеспечивает электронную идентификацию пользователей государственных порталов через сервис Identitа občana, не справился с таким наплывом пользователей. «К сожалению, система NIA устарела, а наплыв пользователей не прекращается. Из-за недоступности Identitа občana невозможно войти в другие сервисы», — сказал Лихтенберг.





«У вас могут возникнуть проблемы с регистрацией и входом в систему. Мы приносим свои извинения за временные перебои и делаем все возможное, чтобы приложение работало без сбоев», — говорится в сообщении DIA на сайте X Network.





Департамент труда и социальных вопросов объявил в сети X незадолго до 17:00, что в связи с техническими сбоями сервиса Identitа občana клиентская зона Jenda для подачи заявлений на получение социальных пособий в настоящее время не может войти в систему. По данным www.hlidacstatu.cz, сегодня днем на базовом сайте реестра, который используется для аутентификации через Citizen Identity, произошла серьезная ошибка.





По словам вице-премьера по цифровизации Ивана Бартоша, высокий интерес к регистрации в системе электронных документов может периодически вызывать перегрузки. «В настоящее время около одного процента регистраций происходит с ошибками. Все команды находятся в состоянии готовности с вечера пятницы и постоянно решают все частичные проблемы», — сказал Бартош.





По словам Бартоша, электронное удостоверение личности должно приниматься центральными органами государственного управления, такими как министерства, Чешское управление телекоммуникаций, Чешское статистическое управление и Управление по кибербезопасности, уже сейчас или с понедельника. Некоторые муниципалитеты также будут принимать его добровольно. Постепенно в соответствии с графиком будут добавлены и другие органы власти и учреждения.





С 20 января каждый гражданин Чешской Республики может скачать приложение и активировать свою ID-карту через портал Identitа občana. Для этого необходимо подтвердить свою личность с помощью банковского удостоверения личности или другого электронного подтверждения личности.





Приложение позволит людям подтверждать свою личность с помощью мобильного телефона. Таким образом, они смогут удобно и эффективно управлять своими данными при взаимодействии с правительством без необходимости ходить по кабинетам и заполнять анкеты. Фактически, цифровое удостоверение личности позволит легко копировать данные в различные формы, будь то онлайн-покупки или бронирование авиабилетов.





