Новый вирус атакует банковские приложения на Android

«Мы наблюдаем за программой Anatsa уже несколько месяцев, и ранее случаи заражения банковских приложений были зафиксированы, например, в Германии, Великобритании и США. Из наших данных мы выяснили, что злоумышленники выдают вредоносные приложения с вредоносным кодом за инструменты для чтения PDF-документов» — сообщили в компании. По словам экспертов, главным интересом злоумышленников остается финансовая выгода.



«Мы ожидаем, что вредоносный код из сторонних магазинов, загружающий на смартфоны рекламное ПО, агрессивную и назойливую рекламу, по-прежнему будет доминировать. Однако стоит ожидать и появления вредоносного кода, предназначенного для шпионажа за пользователями и кражи информации», — добавили в Eset.



Наряду с вредоносным кодом специалисты по безопасности вновь обнаружили рекламное ПО. В течение последнего года оно регулярно угрожало Android в Чешской Республике. Хотя рекламное ПО менее серьезно, чем программы, предназначенные для шпионажа или заражения банковских приложений, этот тип угрозы может быть источником другой, гораздо более серьезной атаки или мошеннических рекламных предложений.



В частности, эксперты по безопасности уже давно рекомендуют пользователям Android проявлять повышенную осторожность при загрузке дополнений и приложений на смартфоны. Наибольший риск представляют малоизвестные сторонние магазины, онлайн-репозитории или форумы.