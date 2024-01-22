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Новый вирус атакует банковские приложения на Android

Анастасия Князева
23 января 2024
16:00
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Android-смартфоны подвергаются атакам новой вредоносной программы, которая нацелена на банковские приложения. Программа под названием Anatsa распространяется через код Spy.Banker.BUL, который злоумышленники выдают за приложение для чтения PDF-документов. С долей в 7,3% она стала второй по распространенности угрозой в декабре. Об этом сообщила антивирусная компания Eset.
«Мы наблюдаем за программой Anatsa уже несколько месяцев, и ранее случаи заражения банковских приложений были зафиксированы, например, в Германии, Великобритании и США. Из наших данных мы выяснили, что злоумышленники выдают вредоносные приложения с вредоносным кодом за инструменты для чтения PDF-документов» — сообщили в компании. По словам экспертов, главным интересом злоумышленников остается финансовая выгода.
 
«Мы ожидаем, что вредоносный код из сторонних магазинов, загружающий на смартфоны рекламное ПО, агрессивную и назойливую рекламу, по-прежнему будет доминировать. Однако стоит ожидать и появления вредоносного кода, предназначенного для шпионажа за пользователями и кражи информации», — добавили в Eset.
 
Наряду с вредоносным кодом специалисты по безопасности вновь обнаружили рекламное ПО. В течение последнего года оно регулярно угрожало Android в Чешской Республике. Хотя рекламное ПО менее серьезно, чем программы, предназначенные для шпионажа или заражения банковских приложений, этот тип угрозы может быть источником другой, гораздо более серьезной атаки или мошеннических рекламных предложений.
 
В частности, эксперты по безопасности уже давно рекомендуют пользователям Android проявлять повышенную осторожность при загрузке дополнений и приложений на смартфоны. Наибольший риск представляют малоизвестные сторонние магазины, онлайн-репозитории или форумы.
киберпреступность мобильный телефон

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