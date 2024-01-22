Air Bank предложил новый способ безналичной оплаты Cvak

Решение разработано таким образом, что к нему могут присоединиться и другие банки. В этом году к проекту присоединятся Fio banka, mBank и Moneta Money Bank.

Если у клиента на мобильном телефоне установлен мобильный банк одного из банков, активно поддерживающих Cvak, платеж будет осуществляться через оплату счета. Если такой возможности нет, оплата будет произведена через Google Pay или Apple Pay. Платежи проходят так же быстро, как и оплата картой в традиционном терминале. Платить через Cvak могут клиенты всех банков.

Чтобы принимать безналичные платежи через Cvak, торговцу достаточно иметь мобильное приложение Cvak, связанное с банковским счетом, который он использует для ведения бизнеса. Он может продолжать использовать привычный счет для своего бизнеса.

Чтобы использовать платежное решение Cvak для приема безналичных платежей, ему необходимо мобильное приложение Cvak и так называемая карта NFC — пластиковая карта с чипом размером с кредитную карту. Клиент получит ее бесплатно по почте на дом. NFC-карта служит вместо обычного терминала, но, в отличие от него, не требует подключения к электросети, отдельного интернет-соединения или какой-либо технической установки.

Транзакция начинается с того, что продавец вводит необходимую сумму в приложении Cvak. Клиент прикладывает свой мобильный телефон к NFC-карте. На его телефоне появляется сумма, которую необходимо оплатить и подтвердить. Затем торговец видит в своем приложении Cvak, успешно ли прошел платеж. За использование сервиса торговец платит комиссию, которая составляет 0,8% от суммы транзакции. В случае отказа от использования Cvak комиссия больше не взимается.

В настоящее время в стране около половины операций в сфере услуг и магазинах осуществляется наличными. «Это огромная возможность для дальнейших позитивных изменений, которую самые инновационные банки на рынке имеют желание и возможность запустить вместе прямо сейчас», — отметил Стркула. «Хотя мы наблюдаем значительный переход клиентов от наличных к безналичным платежам, это возможно не везде. Мы считаем, что платежное решение Cvak поможет изменить эту ситуацию», — добавил Павел Кучарски, генеральный директор mBank.

По словам Яна Блаха, директора коммерческого подразделения Fio banka, Cvak предлагает альтернативу безналичным платежам в местах, где торговцы не принимают кредитные карты. Томаш Спурны, генеральный директор Moneta, видит в новом способе оплаты возможность существенного изменения системы приема безналичных платежей мелкими предпринимателями и торговцами. «С другой стороны, я сожалею, что не вижу, чтобы другие банки, особенно крупные, воспользовались такой возможностью», — отметил он.