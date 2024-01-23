Запуск ID-карты на мобильном «сломал» систему выдачи электронных рецептов

В начале недели SÚKL предупредил о недоступности системы, управляемой Агентством цифровой информации, сообщив, что существуют проблемы с получением выписанных лекарств по документу, удостоверяющему личность, и с входом в приложение eRecept.





«В связи с запуском мобильного приложения eDocuments идентификация человека в базовых регистрах и Личности гражданина в настоящее время практически недоступна. Поскольку эта идентификация используется и в системе eRecept (получение лекарств по документу, удостоверяющему личность, вход в приложение eRecept), нынешняя недоступность средств идентификации вызывает проблемы и здесь», — сообщает SÚKL.





Проблемы связаны с функциональностью Агентства цифровой информации (DIA), сообщила Чешскому агентству новостей Грета Ракашова из пресс-службы Государственного института по контролю за наркотиками (SÚKL).





Однако, по словам пресс-секретаря DIA Анны-Марии Лихтенберговой, в настоящее время агентство не фиксирует никаких проблем с электронными рецептами или другими услугами, используемыми для идентификации пользователей.





Люди могут получить рецепт на бумажном носителе по требованию, или у них должен быть электронный рецепт на мобильном телефоне, который в настоящее время является наиболее распространенной формой для получения рецепта.





«На данный момент мы не наблюдаем никаких проблем. Из-за предыдущих проблем мы внедрили модификацию NIA (National Identity Identity), чтобы уменьшить нагрузку и сделать вход в систему без особых проблем», — сказал Лихтенберг.





Приложение eDoklady в Чехии уже установили 150 000 человек. Запуск сопровождался трудностями из-за проблем со сторонними облачными технологиями, используемыми системой.





Система Jenda Министерства труда по обработке заявлений на получение социального пособия также столкнулась с проблемами, аналогичными eRecept, после запуска eDocuments, говорится в заявлении в социальной сети X.





По словам представителей DIA, существуют планы по существенному укреплению системы, но это потребует денег и времени. Если ничего не изменится, это произойдет не раньше следующего года. Поэтому перебои в работе приложения могут повторяться.