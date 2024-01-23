Где дешевле кататься на лыжах — в чешских горах или за границей?

«В то время как ски-пассы в Альпах подорожали на 5-10% по сравнению с прошлым годом, две трети отечественных горнолыжных курортов сохранили прошлогодние цены», — говорит Либор Кнот, директор AHS ČR.



На большинстве чешских горнолыжных курортов действуют так называемые плавающие цены на ски-пассы, которые зависят от спроса и предложения в разные периоды сезона.



«Лыжники широко используют тенденцию плавающих цен на ски-пассы и преимущества покупки онлайн. Покупка из дома экономит время и деньги и позволяет сократить до 30% стоимости», — подсчитывает Кнот.



Чехи обескуражены диапазоном цен

По данным AHS ČR, разница в ценах на внутренние и зарубежные ски-пассы повлияла на интерес чешских лыжников к зарубежному зимнему отдыху.



По данным опроса, проведенного в конце прошлого года Чешской предпринимательской страховой компанией, 14% чехов в этом году поедут кататься на лыжах за границу, тогда как в прошлом году их было почти вдвое больше.



10% респондентов заявили, что они уже ездили на лыжах за границу, но в этом году это слишком дорого для них.



Нойманнова утверждает, что здесь важна экология

«Весенние каникулы в чешских горах также означают меньшую нагрузку на окружающую среду. Нет необходимости в длительных поездках на автомобиле или автобусе. Исследование, проведенное в Доломити-Суперски осенью 2023 года, показало, что при отдыхе в горах на транспорт приходится 70% выбросов CO2. Остальное приходится на проживание и эксплуатацию канатных дорог», — утверждает Катержина Нойманнова, президент AHS CR.



Чехия, возможно, не сравнится с Альпами, но местные горнолыжные курорты не отстают в инвестициях



«В первую очередь семьи с детьми оценят короткое время в пути до горнолыжных курортов Чехии, которые предлагают безопасную среду с большим количеством лыжных школ, нянь и анимационных программ, в которых с детьми разговаривают на их родном языке», — добавляет бывшая олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.



Обещание хорошей погоды

Чешские горы обещают достойные условия для катания на весенних каникулах этого года: от Эрцгебирге и Крконоше с самой высокой концентрацией горнолыжных курортов в стране до Шумавы и Бескидских гор.



В общей сложности это 360 подъемников и подъемников на трехстах километрах трасс.



«Благодаря сильным морозам нам удалось обеспечить склоны достаточным слоем технического снега. Затем начались снегопады, которые местами добавили более полуметра естественного снега. Прогнозы погоды на февраль благоприятны, так что мы можем ожидать отличных условий для посещения чешских гор», — говорит Кнот.



В этом году в сезон выгодных отпусков чешские горы должны быть дешевле, чем за границей.



Чешские горы не сравнятся с Альпами

Чешские горы никогда не догонят Альпы по размерам, высоте и возможностям, поэтому местные горнолыжные подъемники стараются догнать иностранных конкурентов хотя бы по уровню сервиса и качеству трасс.



«Благодаря инвестициям в современные системы оснежения и накопительные резервуары отечественные подъемники способны поддерживать качественные условия катания даже при перепадах температур», — говорит Кнот.