Далибор Мартинек: Должны ли пенсии расти быстрее? Пенсионеры должны в основном помогать своим внукам

Сейчас Конституционный суд решает, и, как говорят, за этим пристально следят, соответствует ли правительство сокращение валоризации пенсионеров конституции или нет. По правде говоря, это несколько неприятная дискуссия. Я устал от постоянных социальных баталий по поводу уровня пенсий. На самом деле, я вообще не понимаю, почему все чешское общество до сих пор думает только о пенсиях. Вместо того чтобы думать о том, как двигаться вперед, что нового сделать, мы наблюдаем за спорами о пенсиях.



Друзья мои, пенсионеры, пожалуйста, начните больше заботиться о себе. Конечно, это трудно в период высокой инфляции и преклонного возраста. Но все же постарайтесь найти немного солидарности со своими внуками, чьи родители, ваши дети, тоже должны заботиться о них. Они должны работать, выполнять свои обязанности. Попробуйте тоже чем-то поступиться. Например, валоризацией.



Уважаемые пожилые люди, перестаньте донимать государство постоянными требованиями индексации ваших доходов по старости. Все когда-нибудь станут старыми, и никаких привилегий на это нет.



Мне кажется, что тема пенсий - это не совсем тема пенсионеров. Пенсионеры просто берут то, что им дает государство. Они привыкли к индексации. Когда они ее не получают, они ропщут. Но уровень пенсий - это в первую очередь тема для политиков. Именно они считают, что чем больше пенсий они дадут пожилым людям, тем выше их шансы на успех на выборах. Это своего рода социальный стереотип. Он основан на опыте, что тот, кто дает пенсию пожилым людям, а их в Чехии сейчас два с половиной миллиона, побеждает на выборах. Давайте разрубим этот узел.



Всего одно замечание. За тридцать лет существования свободного предпринимательства каждый смог бы накопить на старость. Это одна точка зрения. Для тех, кто не смог, а это вполне закономерная ситуация при низких чешских зарплатах, должна быть предусмотрена система социальной защиты. Было бы здорово, если бы мы были дружелюбным, социально чувствительным обществом. Может быть, даже цифровым.



Но вернемся к пенсиям. Нет никаких причин продолжать давать деньги пожилым людям. В Чехии пенсионная система уже съедает семьсот миллиардов крон в год, и цифры растут. Неудивительно, что у правительства мурашки по коже.



В Австрии или Швейцарии пожилые люди - самая богатая группа населения. В Чехии бизнес на деньгах пожилых людей тоже процветает. За свою жизнь пенсионеры успели заработать, построить дом, провести хороший отпуск в теплых краях, обеспечить детей. Государство должно, и это, по сути, его главная роль, протягивать руку помощи только слабым. Не богатым пенсионерам. Оно должно следить за тем, чтобы по улицам не бродили наркоманы и люди, которые не могут найти себя в обществе. Однако этого не происходит. Вместо этого политики постоянно говорят об уровне пенсий. Конечно, избирателей много.



Вернемся к постановлению Конституционного суда о пенсиях. Во-первых, суд не должен совать нос в политические дела. Он должен рассматривать ситуации, когда кто-то ущемлен в правах. Пострадали ли пенсионеры? Ладно, может быть, да, а может быть, и нет. Так что это тоже дело суда. Однако я буду утверждать, что старики не пострадали. Я с удовольствием соглашусь с вердиктом судей. Но, с другой стороны, я понимаю, что суд должен разобраться с жалобой, особенно когда ее подают сверхлюди, каковыми, вероятно, считают себя депутаты. Попутно замечу, что политикам почему-то нравится использовать конституционных судей в ситуациях, когда они не могут договориться. Тогда суд волей-неволей вынужден принимать их решения. Так, видимо, происходит и с пенсиями.



Следует ли увеличивать пенсии быстрее или медленнее? В любом случае, дорогие пенсионеры, поддержите своих внуков.



Далибор Мартинек