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Чехи раскупают в VIP-пакеты на Олимпиаду в Париже как горячие пирожки. Цены стартуют от 80 000 крон

Анастасия Князева
26 января 2024
23:00
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На Олимпийских играх в Париже чехи также хотят получить незабываемые впечатления, в том числе от роскоши. Компания IBTravel, которая является официальным продавцом так называемых гостевых пакетов с VIP-билетами, проживанием и транспортом, на данный момент продала около 75% мест.
Менеджер компании Филипп Дохналек сообщил ČTK, что билеты на начало Олимпийских игр уже почти раскуплены. По его словам, спрос высок еще и потому, что после долгого перерыва Олимпийские игры снова пройдут в Европе. С другой стороны, в продаже еще много отдельных билетов. Порталы, с которыми связалось Чешское агентство новостей, ожидают всплеска интереса за два-четыре месяца до начала Олимпиады. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

«Несмотря на более высокую стоимость пакетов, интерес к Олимпийским играм в Париже очень высок», — сказал Дохналек. По его словам, средние цены на туры варьируются от 80 000 до 200 000 крон. «Клиентура в Чехии постепенно меняется, и им нравится более высокий уровень обслуживания, за который они готовы платить», — сказал он. Пакеты могут включать, например, посещение спортсменов или питание в отдельных залах.

По словам Дохналека, чехи особенно хотят увидеть на Олимпийских играх в Париже теннис, легкую атлетику и водные виды спорта. «Мы также были удивлены большим интересом к конному спорту, который проходит на фоне прекрасного Версаля», — добавил он. По его словам, чаще всего клиенты проводят на Олимпиаде около пяти ночей и посещают от трех до пяти видов спорта. По словам Дохналека, помимо индивидуальных клиентов, интерес к поездке в Париж проявляют и группы до 40 человек.

С другой стороны, туристическое агентство SLAN tour наблюдает меньший интерес по сравнению с Играми 2012 года в Лондоне. В основном это связано с ценами на билеты, которые в десять раз дороже по сравнению с лондонской Олимпиадой, сказал Ладислав Пешка от имени компании. «Очень немногие клиенты хотят увидеть открытие Олимпийских игр, в основном из-за высокой цены на билеты. Интерес к церемонии закрытия минимален», — добавил он. По его словам, цены на туры в Париж в SLAN Tour начинаются от 35 000 чешских крон.

«Даже сейчас билеты на Олимпийские игры пользуются спросом на нашем портале. Однако билеты еще есть в наличии, и цены не отличаются от обычных периодов, они начинаются от более скромных тысяч, сумма зависит от конкретных требований путешественника», — сказал ČTK Йозеф Трейбал, директор портала Letuška. cz.

Люди также могут добраться до Парижа на автобусе. Например, компания RegioJet планирует начать продажу билетов из Праги в Париж в феврале. «Цена на билет Прага-Париж в одну сторону, как и в прошлом году, начинается от 1 199 чешских крон», — сказала представитель RegioJet Александра Яноушек Костржикова.

На выходные открытия Игр можно снять жилье на двоих, например, через Airbnb за 2 500 чешских крон за ночь, в то время как цены на отели составляют около 8 000 крон, а некоторые квартиры — даже десятки тысяч крон за ночь, согласно предложению на сайте booking. com. На Airbnb, который также предлагает одноместные кровати или комнаты с частными владельцами, все еще есть более 1 000 свободных мест.
Чехия Франция Олимпиада

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