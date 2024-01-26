Чехи раскупают в VIP-пакеты на Олимпиаду в Париже как горячие пирожки. Цены стартуют от 80 000 крон

Менеджер компании Филипп Дохналек сообщил ČTK, что билеты на начало Олимпийских игр уже почти раскуплены. По его словам, спрос высок еще и потому, что после долгого перерыва Олимпийские игры снова пройдут в Европе. С другой стороны, в продаже еще много отдельных билетов. Порталы, с которыми связалось Чешское агентство новостей, ожидают всплеска интереса за два-четыре месяца до начала Олимпиады. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.



«Несмотря на более высокую стоимость пакетов, интерес к Олимпийским играм в Париже очень высок», — сказал Дохналек. По его словам, средние цены на туры варьируются от 80 000 до 200 000 крон. «Клиентура в Чехии постепенно меняется, и им нравится более высокий уровень обслуживания, за который они готовы платить», — сказал он. Пакеты могут включать, например, посещение спортсменов или питание в отдельных залах.



По словам Дохналека, чехи особенно хотят увидеть на Олимпийских играх в Париже теннис, легкую атлетику и водные виды спорта. «Мы также были удивлены большим интересом к конному спорту, который проходит на фоне прекрасного Версаля», — добавил он. По его словам, чаще всего клиенты проводят на Олимпиаде около пяти ночей и посещают от трех до пяти видов спорта. По словам Дохналека, помимо индивидуальных клиентов, интерес к поездке в Париж проявляют и группы до 40 человек.



С другой стороны, туристическое агентство SLAN tour наблюдает меньший интерес по сравнению с Играми 2012 года в Лондоне. В основном это связано с ценами на билеты, которые в десять раз дороже по сравнению с лондонской Олимпиадой, сказал Ладислав Пешка от имени компании. «Очень немногие клиенты хотят увидеть открытие Олимпийских игр, в основном из-за высокой цены на билеты. Интерес к церемонии закрытия минимален», — добавил он. По его словам, цены на туры в Париж в SLAN Tour начинаются от 35 000 чешских крон.



«Даже сейчас билеты на Олимпийские игры пользуются спросом на нашем портале. Однако билеты еще есть в наличии, и цены не отличаются от обычных периодов, они начинаются от более скромных тысяч, сумма зависит от конкретных требований путешественника», — сказал ČTK Йозеф Трейбал, директор портала Letuška. cz.



Люди также могут добраться до Парижа на автобусе. Например, компания RegioJet планирует начать продажу билетов из Праги в Париж в феврале. «Цена на билет Прага-Париж в одну сторону, как и в прошлом году, начинается от 1 199 чешских крон», — сказала представитель RegioJet Александра Яноушек Костржикова.



На выходные открытия Игр можно снять жилье на двоих, например, через Airbnb за 2 500 чешских крон за ночь, в то время как цены на отели составляют около 8 000 крон, а некоторые квартиры — даже десятки тысяч крон за ночь, согласно предложению на сайте booking. com. На Airbnb, который также предлагает одноместные кровати или комнаты с частными владельцами, все еще есть более 1 000 свободных мест.