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Каждый седьмой родитель в Чехии влез в долги ради нужд своих детей
29 января 2024
21:00
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Многие родители сталкиваются с финансовыми трудностями при обеспечении базовых потребностей своих детей, включая образование и кружки. В тех случаях, когда им приходится вести очень жесткий семейный бюджет, они иногда вынуждены влезать в долги. По данным опроса KRUK, каждый седьмой родитель сталкивается с подобной ситуацией.
Почти половина кредитов, а именно 45%, была использована для покрытия расходов, связанных с учебой, то есть платы за обучение, школьные принадлежности, школьные мероприятия, проживание или обучение за границей.
Однако многие родители также занимают деньги на одежду, кружки или бытовую электронику, особенно мобильные телефоны, для своих детей.
«Чаще всего кредиты берут безработные родители, чтобы покрыть расходы на образование детей», — говорит директор KRUK Ярослава Палендалова.
13% брали кредиты, чтобы оплатить долги своих отпрысков
По ее словам, чаще всего это пожилые родители. Около 13% людей сказали, что целью займа было погашение долгов их детей. Каждый пятый из этой группы родителей находится в возрасте 65 лет и старше. «Пожилые родители рискуют оказаться в сложной финансовой ситуации из-за этих кредитов. Они часто ошибочно полагают, что их дети сами будут выплачивать свои долги», — отмечает Палендалова.
Чаще всего кредиты на детей берут жители региона Усти-над-Лабем — почти четверть семей. Наименьшее количество — в Градце-Кралове, где примерно каждая десятая семья когда-либо брала кредит, так же как в Оломоуцком крае и Праге.
Примерно десятая часть кредитов берется для того, чтобы помочь детям обзавестись собственным жильем. Лишь в минимальных случаях родители берут кредиты для поддержки бизнес-планов своих детей или для финансирования их отпуска.
Однако многие родители также занимают деньги на одежду, кружки или бытовую электронику, особенно мобильные телефоны, для своих детей.
«Чаще всего кредиты берут безработные родители, чтобы покрыть расходы на образование детей», — говорит директор KRUK Ярослава Палендалова.
13% брали кредиты, чтобы оплатить долги своих отпрысков
По ее словам, чаще всего это пожилые родители. Около 13% людей сказали, что целью займа было погашение долгов их детей. Каждый пятый из этой группы родителей находится в возрасте 65 лет и старше. «Пожилые родители рискуют оказаться в сложной финансовой ситуации из-за этих кредитов. Они часто ошибочно полагают, что их дети сами будут выплачивать свои долги», — отмечает Палендалова.
Чаще всего кредиты на детей берут жители региона Усти-над-Лабем — почти четверть семей. Наименьшее количество — в Градце-Кралове, где примерно каждая десятая семья когда-либо брала кредит, так же как в Оломоуцком крае и Праге.
Примерно десятая часть кредитов берется для того, чтобы помочь детям обзавестись собственным жильем. Лишь в минимальных случаях родители берут кредиты для поддержки бизнес-планов своих детей или для финансирования их отпуска.
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