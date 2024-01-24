В Чехии направление к врачам-специалистам будут выдавать в электронном виде

Власти планируют запустить новые системы вместе с поправкой к закону об электронизации здравоохранения. Приложение eZkarta должно заработать уже в следующем месяце.





«На первом этапе люди смогут видеть прививки в eZkarta, постепенно будут добавляться и другие функции», — подтвердил заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович (Пираты).





Государство гарантирует функционирование и безопасность электронной карты. Каждый сможет увидеть в приложении свою медицинскую карту и данные о здоровье, которые есть у государства.





Пациенты не обязаны пользоваться картой. Для врачей это совершенно не так. Если люди просят у них электронную копию или выписку из истории болезни, они обязаны им ее выслать.



При повторных просьбах выслать выписку из истории болезни врач может взимать за это плату, говорится в предложении. Приложение было обещано министерством в прошлом году, но его запуск столкнулся с трудностями. Последний объявленный срок — февраль этого года.





Быстро и четко





Система eŽádanky, с другой стороны, ожидает поправки к закону. Министерство хочет ускорить процесс и принять ее парламентом в первом чтении.





Электронные формы заявлений постепенно заменят бумажные. Но пациенты по-прежнему смогут требовать распечатки. Рентгеновские снимки, лабораторные анализы и скрининги будут проходить через новую систему. «Я хочу, чтобы в бланке заявки было ясно, является ли обследование острым. Для стационарных пациентов это должно быть сделано как можно быстрее, а для амбулаторных мы должны как можно скорее поймать тех, кто нуждается в обследовании», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.





Система eŽádanky будет показывать количество запросов и время, когда пациент обратился за ними. Неиспользованный запрос будет удален через год.





Все это предполагает, что больницы и поликлиники постепенно унифицируют свое компьютерное программное обеспечение, которое, особенно в больницах, долгое время препятствовало проведению общенациональных реформ.





Обмен данными между врачами





Обмен медицинскими картами также станет новой функцией. В основном это поможет врачам скорой помощи во время интервенций и в отделениях неотложной помощи.





В карте будет отображаться основная информация о пациенте — группа крови, сведения об аллергии и принимаемых лекарствах, а также результаты профилактических и скрининговых тестов.





Доступ к информации будет иметь только врач, у которого зарегистрирован пациент, и тот, кто лечит его в данный момент. В новом реестре прав и полномочий будут собраны все согласия и несогласия пациентов на просмотр их записей.





Внедрение новые систем оценивается в 50 миллионов крон плюс 10 миллионов крон на программное обеспечение и последующее обслуживание. Ожидается, что в общей сложности электронизация здравоохранения обойдется в 600 миллионов крон.





Чиновники Министерства финансов считают эту смету недостаточной и в своих комментариях требуют гарантий, что министерство не попросит больше денег из государственного бюджета.