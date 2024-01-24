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В Чехии направление к врачам-специалистам будут выдавать в электронном виде
29 января 2024
20:00
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Врачи будут отправлять запросы на обследование в электронном виде, медицинские карты будут вестись онлайн, а пациенты смогут просматривать их на своих мобильных телефонах. Министерство здравоохранения пытается быстро наверстать отставание в цифровизации. Часть расходов будет покрыта за счет европейских денег, но предполагаемая сумма до 600 миллионов чешских крон заставляет экспертов сомневаться в том, что ее хватит на все.
Власти планируют запустить новые системы вместе с поправкой к закону об электронизации здравоохранения. Приложение eZkarta должно заработать уже в следующем месяце.
«На первом этапе люди смогут видеть прививки в eZkarta, постепенно будут добавляться и другие функции», — подтвердил заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович (Пираты).
Государство гарантирует функционирование и безопасность электронной карты. Каждый сможет увидеть в приложении свою медицинскую карту и данные о здоровье, которые есть у государства.
Пациенты не обязаны пользоваться картой. Для врачей это совершенно не так. Если люди просят у них электронную копию или выписку из истории болезни, они обязаны им ее выслать.
При повторных просьбах выслать выписку из истории болезни врач может взимать за это плату, говорится в предложении. Приложение было обещано министерством в прошлом году, но его запуск столкнулся с трудностями. Последний объявленный срок — февраль этого года.
Быстро и четко
Система eŽádanky, с другой стороны, ожидает поправки к закону. Министерство хочет ускорить процесс и принять ее парламентом в первом чтении.
Электронные формы заявлений постепенно заменят бумажные. Но пациенты по-прежнему смогут требовать распечатки. Рентгеновские снимки, лабораторные анализы и скрининги будут проходить через новую систему. «Я хочу, чтобы в бланке заявки было ясно, является ли обследование острым. Для стационарных пациентов это должно быть сделано как можно быстрее, а для амбулаторных мы должны как можно скорее поймать тех, кто нуждается в обследовании», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек.
Система eŽádanky будет показывать количество запросов и время, когда пациент обратился за ними. Неиспользованный запрос будет удален через год.
Все это предполагает, что больницы и поликлиники постепенно унифицируют свое компьютерное программное обеспечение, которое, особенно в больницах, долгое время препятствовало проведению общенациональных реформ.
Обмен данными между врачами
Обмен медицинскими картами также станет новой функцией. В основном это поможет врачам скорой помощи во время интервенций и в отделениях неотложной помощи.
В карте будет отображаться основная информация о пациенте — группа крови, сведения об аллергии и принимаемых лекарствах, а также результаты профилактических и скрининговых тестов.
Доступ к информации будет иметь только врач, у которого зарегистрирован пациент, и тот, кто лечит его в данный момент. В новом реестре прав и полномочий будут собраны все согласия и несогласия пациентов на просмотр их записей.
Внедрение новые систем оценивается в 50 миллионов крон плюс 10 миллионов крон на программное обеспечение и последующее обслуживание. Ожидается, что в общей сложности электронизация здравоохранения обойдется в 600 миллионов крон.
Чиновники Министерства финансов считают эту смету недостаточной и в своих комментариях требуют гарантий, что министерство не попросит больше денег из государственного бюджета.
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