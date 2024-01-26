72% владельцев недвижимости планируют или уже инвестируют в ИИ-решения

Генеративный ИИ позволяет создавать оригинальные изображения, видео, текст, коды и виртуальные среды на основе существующего контента. В сфере коммерческой недвижимости ИИ применяется в основном в области листинга, продаж, лизинга, финансов, устойчивого развития, отслеживания выбросов, данных и аналитики, а также архитектурного проектирования.

С момента появления генеративного ИИ в 2021 году до октября 2023 года инвестиции компаний в эту сферу выросли более чем до 3,5 млрд долларов. Эти цифры представляют собой рост почти на 50% по сравнению с периодом между 2018 и 2020 годами и на 95% по сравнению с трехлетним периодом до пандемии. Еще одна интересная тенденция — рост спроса на специалистов с генеративными навыками в сфере недвижимости. С 2022 года он увеличился на 64%.

По данным исследования Deloitte 2024, более 72% владельцев недвижимости и специалистов по инвестициям уже вкладывают или планируют вкладывать средства в ИИ-решения. Если говорить о недвижимости, то инвестируют в следующие области: листинг недвижимости (42%), инвестиции и оценка (20%), а также анализ данных о недвижимости (8%).

Около 80% должностей в сфере недвижимости требуют навыков генеративного ИИ, причем наибольший спрос наблюдается в области архитектурного проектирования (34%), строительства и управления проектами (18%), юридической экспертизы (17%) и управления персоналом (13%).

Хотя фирмы проявляют интерес к генеративному ИИ, более 60% участников опроса заявили, что все еще полагаются на устаревшую технологическую инфраструктуру и сталкиваются с проблемами при внедрении новых технологий. В некоторых областях интеграция возможностей генеративного ИИ будет представлять собой сложную задачу.

Важно понимать, что генеративный ИИ должен дополнять или улучшать человеческий опыт, а не заменять его. Компаниям следует тщательно выбирать подходы к внедрению генеративного ИИ, учитывая потребности своих команд и заблаговременно устраняя такие риски, как нехватка квалифицированных кадров, необходимость переобучения, а также этические и юридические риски, связанные с использованием этих технологий.