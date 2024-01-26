Европейские музыканты потеряют миллиарды из-за ИИ, кто следующий?

По оценкам авторов исследования, под угрозой находится 27% доходов музыкальной индустрии, и ожидается, что к 2028 году потери составят более 2,7 миллиарда евро (66,3 миллиарда крон). Музыкальная индустрия кино уже сталкивается со значительными проблемами из-за инструментов, которые автоматически создают нелицензионную фоновую музыку.



Ассоциации по защите авторских прав в Германии и Франции, Gema и Sacem, утверждают, что многие инструменты искусственного интеллекта используют существующие авторские произведения в качестве основы для обучения моделей, но за это не взимается плата. Они предупреждают, что наводнение потоковых платформ музыкой, созданной ИИ, может привести к падению доходов создателей музыки.



«Авторам нужна прозрачность и контроль над использованием их произведений. Кроме того, им нужна справедливая доля доходов, которые будут десятикратно увеличены к 2028 году в сфере генеративного ИИ», — заявил Тобиас Хольцмюллер, глава Gema.



Опрос показал, что две трети музыкантов обеспокоены рисками, связанными с ИИ. В то же время он открывает новые возможности: по данным опроса, 35% респондентов используют модели ИИ для поддержки музыкального производства. Среди тех, кому меньше 35 лет, этот показатель еще выше — более половины.