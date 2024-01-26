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В какую сумму изменение климата обошлось ЕС и при чем тут недвижимость
31 января 2024
17:00
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Чешский совет по экологическому строительству разработал меры по декарбонизации строительного сектора. Они включают ускорение реконструкции и разработку материалов.
До 35% выбросов в Чешской Республике приходится на эксплуатацию зданий, еще 35% — на само строительство. Таким образом, жилищное строительство является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Но это не значит, что не следует строить. Чешский совет по экологическому строительству при поддержке Европейского банка реконструкции и развития подготовил ряд рекомендаций о том, как меньше нагружать окружающую среду.
Качественная реконструкция должна играть важную роль в декарбонизации зданий. Согласно проекту дорожной карты, ее необходимо ускорить, а также поощрять. «Государственные и местные органы власти должны взять на себя ответственность за реализацию этой повестки дня, нести обязательства и подавать пример в качестве образцового инвестора и управляющего экологически чистой недвижимостью», — говорится в заключении документа. Согласно предыдущим данным Национального совета по экологическому строительству, в Чехии насчитывается 2,3 миллиона жилых зданий, возраст которых составляет в среднем 50 лет.
Предложения также включают, например, поддержку производителей строительных материалов в деле декарбонизации производства. Поэтому Совет по экологическому строительству считает, что технические стандарты должны быть обновлены, чтобы поощрять использование натуральных и переработанных материалов или альтернатив с низким углеродным следом. Параллельно с этим следует развивать низкоэмиссионную энергетику, а значит, интегрировать возобновляемые источники во все типы зданий, независимо от их владельца.
Согласно проекту, необходимо также усилить поддержку исследований в технической сфере, особенно тех, которые направлены на интеллектуальные сети, хранение энергии, разработку новых материалов с низким углеродным следом или технологий, которые улавливают и хранят или используют углерод.
По мнению организации, ключевую роль во всем этом должны играть государственные учреждения. «Они занимают ключевую позицию в создании благоприятных условий для реализации мер, направленных на устойчивость и декарбонизацию строительного сектора в Чехии», — говорит Симона Калвода, исполнительный директор Чешского совета по экологическому строительству, добавляя, что правительство должно сформулировать комплексную национальную стратегию, а также осуществлять мониторинг и сбор необходимых данных.
«Цель проекта заключается в том, чтобы Чешская Республика имела комплексную национальную стратегию по преобразованию энергетики, климата и строительства. В то же время она создаст условия для того, чтобы здания оказывали климатически нейтральное воздействие при их строительстве, использовании, обслуживании, реконструкции и окончательной утилизации», — говорит Петр Заградник, один из авторов проекта.
Подобные национальные планы разработали десять стран: Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания и Великобритания. Движущей силой этого является, во-первых, Парижское климатическое соглашение и обязательство 195 стран удерживать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию, а во-вторых, «Зеленый курс для Европы», который гласит, что старый континент станет углеродно нейтральным к 2050 году.
Качественная реконструкция должна играть важную роль в декарбонизации зданий. Согласно проекту дорожной карты, ее необходимо ускорить, а также поощрять. «Государственные и местные органы власти должны взять на себя ответственность за реализацию этой повестки дня, нести обязательства и подавать пример в качестве образцового инвестора и управляющего экологически чистой недвижимостью», — говорится в заключении документа. Согласно предыдущим данным Национального совета по экологическому строительству, в Чехии насчитывается 2,3 миллиона жилых зданий, возраст которых составляет в среднем 50 лет.
Предложения также включают, например, поддержку производителей строительных материалов в деле декарбонизации производства. Поэтому Совет по экологическому строительству считает, что технические стандарты должны быть обновлены, чтобы поощрять использование натуральных и переработанных материалов или альтернатив с низким углеродным следом. Параллельно с этим следует развивать низкоэмиссионную энергетику, а значит, интегрировать возобновляемые источники во все типы зданий, независимо от их владельца.
Согласно проекту, необходимо также усилить поддержку исследований в технической сфере, особенно тех, которые направлены на интеллектуальные сети, хранение энергии, разработку новых материалов с низким углеродным следом или технологий, которые улавливают и хранят или используют углерод.
По мнению организации, ключевую роль во всем этом должны играть государственные учреждения. «Они занимают ключевую позицию в создании благоприятных условий для реализации мер, направленных на устойчивость и декарбонизацию строительного сектора в Чехии», — говорит Симона Калвода, исполнительный директор Чешского совета по экологическому строительству, добавляя, что правительство должно сформулировать комплексную национальную стратегию, а также осуществлять мониторинг и сбор необходимых данных.
«Цель проекта заключается в том, чтобы Чешская Республика имела комплексную национальную стратегию по преобразованию энергетики, климата и строительства. В то же время она создаст условия для того, чтобы здания оказывали климатически нейтральное воздействие при их строительстве, использовании, обслуживании, реконструкции и окончательной утилизации», — говорит Петр Заградник, один из авторов проекта.
Подобные национальные планы разработали десять стран: Хорватия, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания и Великобритания. Движущей силой этого является, во-первых, Парижское климатическое соглашение и обязательство 195 стран удерживать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию, а во-вторых, «Зеленый курс для Европы», который гласит, что старый континент станет углеродно нейтральным к 2050 году.
Действительно, глобальное изменение климата, сопровождающееся экстремальными явлениями, влечет за собой довольно значительные финансовые затраты. По данным Европейской комиссии, в странах ЕС-27 экстремальные погодные условия и другие климатические явления за последние 40 лет привели к убыткам на сумму более 487 миллиардов евро. В период с 1980 по 2020 год в результате изменения климата погибло более 138 000 человек.
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