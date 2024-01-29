Meta впервые в своей истории выплатит дивиденды акционерам

Meta является владельцем социальных сетей Facebook, Instagram и Threads, а также WhatsApp. Квартальная выручка компании выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом и составила 40,1 млрд долларов. Это превзошло ожидания аналитиков, которые в среднем оценивали ее в 39,2 млрд долларов, сообщает LSEG.



Meta сообщила, что выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию. Она также санкционировала программу выкупа собственных акций на сумму 50 млрд долларов. «У нас был удачный квартал, поскольку наше сообщество и бизнес продолжали расти», — сказал главный исполнительный директор Марк Цукерберг.



«Meta продемонстрировала еще один квартал восстановления доходов от рекламы и повышения рентабельности благодаря более эффективному управлению расходами. И выручка, и прибыль на акцию оказались выше ожиданий аналитиков», — сказал аналитик XTB Степан Хаек. «Высокое качество результатов отразилось в том, что компания впервые в своей истории решила выплатить дивиденды в размере 0,5 доллара США на акцию», — добавил аналитик XTB Степан Хаек.