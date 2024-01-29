РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Meta впервые в своей истории выплатит дивиденды акционерам
3 февраля 2024
16:00
216
Американская интернет-компания Meta Platforms увеличила чистую прибыль за четвертый квартал в три раза — с 4,7 млрд долларов США (около 320 млрд крон) до более чем 14 млрд долларов США. В пресс-релизе компания также сообщила, что впервые в своей истории выплатит дивиденды акционерам. Акции компании отреагировали на новость бурным ростом, подорожав на 15% сразу после объявления.
Meta является владельцем социальных сетей Facebook, Instagram и Threads, а также WhatsApp. Квартальная выручка компании выросла на 25% по сравнению с предыдущим годом и составила 40,1 млрд долларов. Это превзошло ожидания аналитиков, которые в среднем оценивали ее в 39,2 млрд долларов, сообщает LSEG.
Meta сообщила, что выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию. Она также санкционировала программу выкупа собственных акций на сумму 50 млрд долларов. «У нас был удачный квартал, поскольку наше сообщество и бизнес продолжали расти», — сказал главный исполнительный директор Марк Цукерберг.
«Meta продемонстрировала еще один квартал восстановления доходов от рекламы и повышения рентабельности благодаря более эффективному управлению расходами. И выручка, и прибыль на акцию оказались выше ожиданий аналитиков», — сказал аналитик XTB Степан Хаек. «Высокое качество результатов отразилось в том, что компания впервые в своей истории решила выплатить дивиденды в размере 0,5 доллара США на акцию», — добавил аналитик XTB Степан Хаек.
Meta сообщила, что выплатит акционерам квартальные дивиденды в размере 50 центов на акцию. Она также санкционировала программу выкупа собственных акций на сумму 50 млрд долларов. «У нас был удачный квартал, поскольку наше сообщество и бизнес продолжали расти», — сказал главный исполнительный директор Марк Цукерберг.
«Meta продемонстрировала еще один квартал восстановления доходов от рекламы и повышения рентабельности благодаря более эффективному управлению расходами. И выручка, и прибыль на акцию оказались выше ожиданий аналитиков», — сказал аналитик XTB Степан Хаек. «Высокое качество результатов отразилось в том, что компания впервые в своей истории решила выплатить дивиденды в размере 0,5 доллара США на акцию», — добавил аналитик XTB Степан Хаек.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
2 ФЕВРАЛЯ 2024
805
Новые автомобили, продаваемые в странах ЕС, будут в обязательном порядке оснащаться устройством под названием EDR, которое будет выполнять функции, аналогичные «черным ящикам» в авиации.
20:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
455
Вечер стендапа с опытными комиками Standup Prague. Вас ожидают проверенный материал, мощные комики и крутой веселый вечер.
17:30
1 ФЕВРАЛЯ 2024
1974
В этом году нас ждет много интересного в области культуры. Разнообразные мероприятия — от театральных постановок и концертов до литературных произведений, фильмов и телесериалов — придутся по вкусу...
14:00
1 ФЕВРАЛЯ 2024
1580
В этом году кампания «Сухой февраль» (Suchej únor) призвана мотивировать участников не только не употреблять алкоголь в течение месяца, но и вести более здоровый образ жизни. Кампания планирует...
22:00
31 ЯНВАРЯ 2024
527
Пражский симфонический оркестр FOK во время своего январского турне по Японии убедился, что интерес к чешской музыке в этой стране такой же, как и много лет назад. Концерты, которые помимо столицы...
18:45
31 ЯНВАРЯ 2024
1130
Можно выдохнуть и перестать волноваться за судьбу музыкантов. Все музыканты группы «Би-2» благополучно покинули Таиланд и направляются в Тель-Авив.
17:00
31 ЯНВАРЯ 2024
453
Чешский совет по экологическому строительству разработал меры по декарбонизации строительного сектора. Они включают ускорение реконструкции и разработку материалов.
15:00
31 ЯНВАРЯ 2024
705
Музыканты Германии и Франции могут понести экономический ущерб в миллиарды долларов в ближайшие годы в результате появления моделей искусственного интеллекта (ИИ) в их индустрии. Как сообщает DPA,...
12:00
31 ЯНВАРЯ 2024
402
Банки Чешской Республики зафиксировали 69 685 клиентов, подвергшихся нападению кибермошенников в прошлом году. Это в три раза больше, чем годом ранее. Речь идет как о случаях, когда клиенты теряли...
22:00
30 ЯНВАРЯ 2024
821
Использование искусственного интеллекта в сфере недвижимости не является чем-то новым. Использование машинного обучения (ML) и обработки языка в различных функциональных областях практикуется уже...
19:00
30 ЯНВАРЯ 2024
1231
Пятеро школьников из разных школ Карловарского края попали в январе в больницу. Причиной стала передозировка желейными конфетами, которые легально можно купить в интернете и в торговых автоматах....
16:00
30 ЯНВАРЯ 2024
755
По словам национального координатора по наркотикам Йиндржиха Воборжила (ODS), больше людей употребляют каннабис в качестве самолечения, чем в развлекательных целях. Он заявил об этом на семинаре в...
23:00
29 ЯНВАРЯ 2024
929
Число больных гриппом и другими острыми респираторными инфекциями за прошедшую неделю выросло более чем на пятую часть и составило 1 750 человек на 100 000 жителей. По данным Государственного...
21:00
29 ЯНВАРЯ 2024
851
Многие родители сталкиваются с финансовыми трудностями при обеспечении базовых потребностей своих детей, включая образование и кружки. В тех случаях, когда им приходится вести очень жесткий...
20:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1028
Врачи будут отправлять запросы на обследование в электронном виде, медицинские карты будут вестись онлайн, а пациенты смогут просматривать их на своих мобильных телефонах. Министерство...